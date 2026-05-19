Madre de dreamer Karla Toledo denuncia que ICE irrumpió en su casa sin orden judicial para arrestarla

Verónica Ortiz denunció que su hija, Karla Toledo, de 31 año, influencer y beneficiaria del programa DACA fue detenida sin orden judicial por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ingresaron a su vivienda en Tucson, Arizona

En entrevista con Telemundo, Ortiz dijo que todo lo que sabe del operativo lo vio en videos grabados dentro de la casa, donde, según ella, se ve a los agentes entrando y a su hija pidiendo varias veces que les mostraran una orden judicial, pero esa orden nunca apareció.

“Pues nomás por los videos que estaban en casa de mi hija, pues que llegaron ellos y que se metieron”, dijo Ortiz. Agregó que su hija pidió la orden a los agentes y que, aun sin presentarla, procedieron con la detención.

ÚltimaHora|🚨Agentes de ICE lo hacen de nuevo, se meten por la fuerza a una vivienda en Tucson-Arizona, allí arrestaron a Karla Toledo una DREAMER e Influencer con más de 693,000 seguidores en TIKTOK.

¿Qué opinas? Te espero en los comentarios.⬇️ pic.twitter.com/iRfZmLLO0b — OscarGOMEZ🌵Desierto (@OscarGomez85102) May 19, 2026

Relato familiar y contacto desde el centro de detención

Ortiz señaló que logró hablar con su hija tras el arresto y dijo que se mostró tranquila durante la llamada.

“Ella es una mujer muy fuerte y fue muy tranquila”, afirmó, al señalar que la joven le informó su ubicación en un centro de detención y le expresó que no debía haber sido arrestada en ese lugar.

La familia indicó que posteriormente buscó apoyo legal y que mantiene acompañamiento en el proceso.

Hasta el momento, la representante demócrata por Tucson, Adelita Grijalva, confirmó que Karla Toledo se encuentra bajo custodia en instalaciones del ICE en Tucson.

This is what terrorizing our communities looks like.



Yesterday, ICE detained Karla Toledo – a DACA recipient with no criminal history – after storming her house.



I'm calling on @ICEgov to immediately release Karla. https://t.co/bN9OSRBP6m — Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) May 19, 2026

Denuncias sobre estatus DACA vigente y contexto del operativo

La familia sostiene que Karla Toledo cuenta con protección bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y que su permiso estaba vigente al momento de la detención.

Ortiz agregó que su hija ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, pues la llevó cuando apenas tenía un año, y ha participado en actividades comunitarias.

I just got done visiting with Karla Toledo at an ICE facility in Tucson. Karla is a DACA recipient with legal status in this country who is a beloved member of our community.



Karla must be released immediately, and ICE must stop terrorizing our communities. pic.twitter.com/hmXvLxqZgS — Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) May 19, 2026

Tras el arresto ocurrido la mañana del lunes 18 de mayo, la familia realizó una protesta pacífica frente a un centro de detención para exigir su liberación.

Reportes sobre el operativo y uso de fuerza

De acuerdo con información difundida por Univision, el operativo ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del 18 de mayo, cuando Toledo y su esposo se preparaban para ir a trabajar.

Según ese reporte, al detectar la presencia de agentes federales, Karla y su esposo intentaron cerrar la puerta de su vivienda, pero los agentes habrían utilizado la fuerza para impedirlo, lo que derivó en un forcejeo durante el cual uno de ellos cayó al suelo.

También se indicó que Toledo solicitó en repetidas ocasiones la presentación de una orden judicial, la cual no habría sido exhibida.

Cuestionamientos sobre criterios de detención bajo DACA

La directora ejecutiva de Scholarships en Tucson, Carolina Silva, señaló que, en términos generales, el ICE suele detener a beneficiarios de DACA únicamente cuando existen antecedentes penales graves o una orden de deportación previa. En este caso, afirmó que Toledo no encajaría en ninguno de esos supuestos.

Asimismo, se indicó que Karla Toledo no tiene antecedentes penales y que su estatus migratorio estaba al día.

Asistencia legal y situación actual

Una abogada local identificada como River Feldmann intentó brindar asistencia durante el operativo, pero agentes del ICE le habrían negado el acceso, argumentando razones de orden público y protección de la propiedad privada.

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