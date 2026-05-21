Domino’s Pizza regalará $1 millón en pizzas, ¿cómo puedes obtener una?

Los fanáticos del fútbol y la pizza podrían llevarse una sorpresa este verano. Domino’s anunció una promoción especial relacionada con la próxima Copa Mundial en la que regalará pizzas gratis con un valor total de $1 millón.

La cadena informó que comenzará a repartir miles de ‘Emergency Pizzas’, que consisten en pizzas medianas gratis con dos ingredientes, durante el torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.

Para participar, las personas deben registrarse antes del 10 de junio a las 11:59 p.m. (hora del Este). Además, es necesario formar parte del programa Domino’s Rewards.

La dinámica está ligada al desempeño de la selección de fútbol de Estados Unidos.

Durante el Mundial, si algún jugador del equipo estadounidense recibe una tarjeta roja, Domino’s elegirá al azar a más de 60,000 personas para entregarles una pizza gratis.

Según ESPN, un jugador puede recibir tarjeta roja por diferentes motivos, incluyendo conducta violenta, lenguaje ofensivo, escupir o cometer una mano intencional.

Cuando esto ocurre, el futbolista es expulsado inmediatamente del partido y, en la Copa Mundial, también queda suspendido para el siguiente encuentro.

Los ganadores deberán canjear su pizza antes del 2 de agosto.

Domino’s explicó que las pizzas gratis forman parte de su campaña de verano inspirada en el Mundial y que la promoción busca mantener a los aficionados pendientes de cada partido.

Pero las tarjetas rojas no serán la única forma de conseguir comida gratis.

La empresa también anunció que regalará otras 75,000 ‘Emergency Pizzas’ a jugadores del videojuego EA Sports FC 26 entre ahora y el 5 de junio.

En ese caso, los participantes serán seleccionados al azar dentro del videojuego y recibirán un código promocional especial para reclamar su pizza.

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