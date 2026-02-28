Papa John’s anuncia el cierre de cientos de sucursales, ¿qué pasa con el consumo en EE.UU.?

Este viernes 27 de febrero, la cadena de comida rápida Papa John’s anunció que iniciará un cierre progresivo de aproximadamente 300 restaurantes en Estados Unidos y Norteamérica como parte de una reestructuración que busca contener una caída en ventas y márgenes operativos.

Esta decisión implica el cierre de cerca de 200 locales durante 2026, y el recorte de cerca de un 7% de su plantilla corporativa, afectando a cientos de empleados y generando preocupación por el empleo y el consumo entre la comunidad hispana.

Por qué se cierra las sucursales de Papa John’s: bajo rendimiento y ventas débiles

La cadena justificó los cierres señalando que las sucursales afectadas “no cumplen con las expectativas de la marca o no tienen una vía clara hacia una mejora financiera sostenible”, dijo Ravi Thanawala, director financiero y presidente de operaciones en Norteamérica, durante una llamada con analistas financieros.

Según el informe, Papa John’s contaba con cerca de 3,500 restaurantes en EE.UU. y Norteamérica al cierre de 2025, pero enfrenta un entorno donde las ventas comparables cayeron debido a la debilidad del consumo, lo que impactó sus ingresos operativos.

Cierres escalonados hasta 2027

El plan de la empresa contempla que la mayoría de los 300 restaurantes cerrados lo sean antes de 2027, con unos 200 cierres estimados durante 2026 y el resto hasta finales de 2027, según el anuncio empresarial.

A pesar de los cierres, Papa John’s no reveló las ubicaciones serán afectadas, lo que genera incertidumbre entre trabajadores y propietarios de franquicias que podrían perder ingresos o trabajo.

Impacto en el empleo: recortes y plantilla en riesgo

En cuanto al recorte de la plantilla, afectará a cerca de 700 empleados administrativos, como una estrategia para reducir costos operativos a causa de la desaceleración del negocio.

Las franquicias también pueden verse afectadas indirectamente, ya que muchos trabajadores de tiendas operan mediante contratos flexibles o tienen relaciones laborales precarias, una situación frecuente en el sector de comida rápida en EE.UU.

Ventas y consumo: ¿qué dicen los números?

La caída en ventas no es reciente ni exclusiva de esta cadena. Las ventas comparables en Norteamérica disminuyeron alrededor de 5% durante el último trimestre reportado (octubre-diciembre 2025), reflejando un contexto de consumo más cauteloso entre los estadounidenses.

Además, según expertos financieros citados por Bloomberg, Papa John’s espera que las ventas comparables en Norteamérica sigan débiles en 2026, con una caída proyectada entre 2 y 4% frente a las expectativas de crecimiento, lo que sugiere una tendencia al ahorro por parte de consumidores ante el efecto de una inflación persistente.

Planes estratégicos y futuro de la cadena

Sobre estos ajustes, el CEO de Papa John’s, Todd Penegor, dijo que forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la marca y estabilizar las operaciones domésticas, buscando optimizar recursos y enfocarse en mercados con mejor potencial de crecimiento.

En paralelo, la cadena también trabaja en actualizaciones de su menú y estrategias promocionales para intentar captar nuevamente la atención de clientes, lo que indica que no se trata exclusivamente de una retirada de mercado, sino de una reorganización.

Competencia y contexto de la industria

El sector de comida rápida no está exento de retos. Otras cadenas de pizza han anunciado cierres u otras reestructuraciones:

Pizza Hut planea también cerrar alrededor de 250 locales en EE.UU. durante 2026, según múltiples informes

planea también cerrar alrededor de en EE.UU. durante 2026, según múltiples informes En contraste, Domino’s Pizza ha reportado crecimiento en ventas comparables, capitalizando la preferencia de consumidores por promociones y conveniencia

Este panorama más amplio confirma que los hábitos de consumo están cambiando y que la competencia por cuota de mercado se intensifica.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el cierre de franquicias de Papa John’s

¿Cuántos restaurantes cerrará Papa John’s en EE.UU.?

Papa John’s anunció que cerrará alrededor de 300 restaurantes en Norteamérica antes de 2027, con 200 previstos para este año 2026.

¿Por qué están cerrando estos locales?

La empresa afirmó que algunos locales no cumplen los estándares de rendimiento financiero ni expectativas de la marca y no tienen una trayectoria clara de mejora sostenible.

¿Habrá despidos en papa John’s?

Sí. Papa John’s indicó un recorte de aproximadamente 7% de su plantilla corporativa, impactando a unos 700 empleados.

¿La cadena planea abrir nuevos locales?

Hasta ahora, la compañía habló sobre algún plan importante de expansión; el enfoque actual está en reestructurar y optimizar operaciones.

¿Cómo afecta esto a los clientes?

Los cierres pueden llevar a menos opciones de compra en áreas locales, y un entorno competitivo más exigente podría traducirse en cambios en promociones y precios.

Conclusión

La decisión de Papa John’s de cerrar 300 locales y reducir plantilla refleja un contexto económico desafiante para una parte del sector de comida rápida en Estados Unidos, donde el consumo se ha vuelto más prudente y la competencia más intensa.

Para las comunidades latinas y trabajadores donde muchas personas dependen del empleo en tiendas o franquicias, estos cierres representan la pérdida de oportunidades laborales y de ingresos estables.

