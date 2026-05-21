EE.UU. y China desmantelan red de tráfico de sustancias psicoactivas

Los gobiernos de Estados Unidos y China coordinaron un operativo conjunto que permitió desarticular una red internacional dedicada al tráfico de sustancias psicoactivas, en un procedimiento producido el pasado jueves.

Las agencias de seguridad iniciaron el rastreo de esta organización de contrabando transfronterizo desde el año 2024. El caso estuvo bajo la dirección de la Oficina Antidroga del Ministerio de Seguridad Pública de China y la Administración para el Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó la agencia de noticias Xinhua.

Colaboración bilateral entre ambas potencias

El intercambio de información estratégica derivó en capturas en los dos territorios. Por un lado, las fuerzas del orden de Estados Unidos detuvieron en el estado de Georgia a un ciudadano estadounidense vinculado con las operaciones de la red.

Por otra parte, la Policía de la ciudad china de Tianjin arrestó en febrero de 2026 a un sospechoso identificado por el apellido Gong, utilizando las pistas aportadas por las autoridades de Washington.

La resolución del caso se presenta como un reflejo directo de la operatividad que mantienen los canales bilaterales de control de estupefacientes. Según los datos provistos por la agencia Xinhua, el resultado evidencia el funcionamiento institucionalizado de los mecanismos de coordinación entre Pekín y Washington para frenar la distribución de componentes sintéticos y precursores químicos.

Contexto de las relaciones bilaterales

Este logro operativo coincide con la reciente visita de Estado efectuada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la capital china. Durante los encuentros oficiales con el mandatario de China, Xi Jinping, los dos líderes plantearon el desarrollo de una “relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE.UU.”.

Aunque persisten disputas abiertas en áreas como seguridad regional, tecnología, tierras raras y la situación de Taiwán, ambas delegaciones registraron progresos en mesas de diálogo sobre aranceles, canales de inversión, agricultura y aviación comercial.

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