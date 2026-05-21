Jugador de fútbol americano universitario William Davis murió por heridas de bala en el pecho

La promesa del fútbol americano universitario, Williams Davis, murió a causa de heridas de bala en el pecho. Así lo reportó la cadena TMZ Sports, pero sin aclarar los detalles de la muerte.

Según la información, la Oficina del Médico Forense Jefe en Virginia, donde murió William, informó que la causa del fallecimiento aún está bajo investigación.

La Universidad Estatal Sam Houston (SHSU), en Texas, había anunciado su muerte el sábado, aunque en ese momento no ofreció detalles sobre la causa ni sobre las circunstancias del fallecimiento.

And…'suddenly'😪💔

*William Davis-22-USA

*Beloved Star college Football Defensive back for the Sam Houston State Bearkats, TX

*"a passionate, upbeat, and beloved leader"

*May 16, 2026

*Tragically, William died suddenly and unexpectedly.

*No Cause of Death Reported.

*Looking… pic.twitter.com/b00aU9by04 — cheri maday (@resilient333) May 20, 2026

Davis nació en South Boston, Virginia. Estaba por comenzar lo que habría sido su séptima temporada en el fútbol americano universitario.

Inició su carrera en Virginia Union University (VUU), una institución históricamente negra conocida como HBCU (Historically Black Colleges and Universities), donde jugó 36 partidos como esquinero (defensive back) durante cinco años.

Posteriormente, pasó a West Virginia University (WVU), donde fue campeón de la CIAA en 2023 y 2024, logrando títulos consecutivos para VUU. No jugó en 2020 por la pandemia y fue redshirt en 2021.

En enero ingresó al portal de transferencias, se comprometió con SHSU y alcanzó a participar en los entrenamientos de primavera del equipo. Después regresó a su hogar en Virginia para el verano.

En cuanto a su formación académica, Davis había logrado una licenciatura en Gestión Emprendedora (B.S. in Entrepreneurial Management) en 2024.

Al año siguiente obtuvo una maestría en Ciencias en Gestión Deportiva (M.S. in Sports Management) en 2025.



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