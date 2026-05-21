Las mujeres Gen Z están comprando más viviendas que los hombres pese a la crisis de asequibilidad

Comprar una casa es cada vez más difícil para los jóvenes estadounidenses. Los compradores primerizos representaron apenas el 21% del mercado en el último año, el nivel más bajo desde 1981, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR).

Mientras los baby boomers concentran el 42% de las compras de vivienda en Estados Unidos, miles de jóvenes están encontrando formas de abrirse paso en uno de los mercados inmobiliarios más difíciles de las últimas décadas. Específicamente, las mujeres solteras de la Generación Z están comprando viviendas a una tasa significativamente mayor que los hombres de su misma edad, a pesar de ganar apenas $76,000 anuales en promedio.

Las mujeres de la Gen Z redefinen quién compra casa

El 35% de los compradores Gen Z eran mujeres solteras, la proporción más alta entre todas las generaciones, según el informe ‘2026 Home Buyers and Sellers Generational Trends’ de la NAR, del 15 de abril de 2026.

A nivel general, las mujeres solteras representan una cuarta parte de todas las compras de vivienda en el período julio 2024-junio 2025, mientras que los hombres solteros apenas alcanzan el 11%.

“Lo que destaca de la Gen Z es la confianza con la que están comenzando a definir la propiedad de vivienda por sí mismos”, señaló la doctora Jessica Lautz, subdirectora de economía de la NAR. Para esta generación, el matrimonio ya no es un requisito previo para comprar, explica la experta.

Con $76,000 al año, ¿cómo logran comprar una casa?

Entrar al mercado inmobiliario con un ingreso de $76,000 al año no es sencillo. Un pago inicial del 20% sobre el precio promedio de una vivienda equivale a aproximadamente $83,380, es decir, más de un año completo de ingresos brutos para un comprador típico de esta generación, según el análisis de Clever Offers de 2025.

Y sin embargo lo están logrando. El perfil dominante son mujeres jóvenes, solteras, que priorizan la estabilidad financiera, con meses o años de preparación financiera previa.

Los ‘boomers’ dominan ambos lados del mercado

El grupo de los ‘baby boomers’ representa el 42% de todos los compradores y el 55% de todos los vendedores, según la NAR. Es decir, controlan ambos lados del mercado.

“Los ‘baby boomers’ están en un momento de la vida en que tienen la flexibilidad de moverse, a menudo con plusvalía para financiar su próxima vivienda”, afirmó Lautz. Y agregó que esa plusvalía les permite pagar al contado o dar enganches enormes, elevando los precios que los compradores primerizos deben enfrentar con deuda.

En la medición, los millennials cayeron del 29% al 26% de los compradores totales. Esto porque muchos siguen atrapados por rentas altas y la imposibilidad de ahorrar para un enganche.

El mínimo histórico que define una generación

Solo el 21% de los compradores en 2025 fueron primerizos, el porcentaje más bajo en 44 años de registros. Mientras que reportes previos de la NAR señalan que el 39% de los millennials jóvenes primero tiene que enfrentar una deuda estudiantil con saldo mediano de $30,000, según la NAR.

“El mercado inmobiliario sigue profundamente dividido entre propietarios con plusvalía y compradores primerizos que intentan entrar”, indicó Lautz.

Lo que pueden hacer los compradores hispanos hoy para acceder a una vivienda

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre compradores de vivienda en EE.UU. en 2026

¿Qué porcentaje de compradores Gen Z son mujeres solteras?

El 35%, casi el doble del 17% que representan los hombres solteros de la misma generación, según la NAR en abril de 2026.

¿Por qué cayeron los compradores primerizos a su mínimo histórico?

La combinación de precios altos, tasas de interés elevadas, inventario escaso y deuda estudiantil los redujo al 21% en 2025, el nivel más bajo desde 1981.

¿Cuánto ganan en promedio los compradores de la Gen Z?

Su ingreso familiar mediano es de $76,000 anuales, el más bajo de cualquier generación activa en el mercado, según datos de la NAR en el periodo julio 2024-junio 2025.

¿Pueden los hispanos sin ciudadanía comprar casa en EE.UU.?

Sí. No se requiere ciudadanía. Residentes permanentes y, en algunos casos, personas con visa calificada pueden acceder a hipotecas convencionales y programas FHA.

¿Qué frena más a los millennials de comprar vivienda?

El 39% carga deuda estudiantil con saldo mediano de $30,000; además, enfrentan rentas elevadas que impiden ahorrar para el enganche.

Conclusión

El reporte de la NAR describe una fractura generacional que anticipa cómo se distribuirá la riqueza en la próxima generación. Si la tasa de compradores primerizos sigue cayendo, habrá menos familias jóvenes construyendo patrimonio a través de la vivienda, históricamente el principal vehículo de riqueza en EE.UU. Para la comunidad hispana, el acceso a un inmueble propio no es solo una meta personal, sino la diferencia entre construir un legado financiero o quedarse fuera del sistema durante otra generación.

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