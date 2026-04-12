Luchador Alberto del Río sale de prisión obligado a pagar $58,000 dólares

Luego de un nuevo problema judicial por violencia doméstica, el luchador mexicano Alberto del Río obtuvo la libertad condicional, obligado a pagar $58,000 dólares a su pareja por la denuncia de violencia verbal y física.

De acuerdo con la cadena ESPN, la libertad condicional del mexicano se dio en una audiencia celebrada el pasado sábado 11 de abril, en la que reconoció el delito y demostró arrepentimiento ante la autoridad judicial.

El juez terminó otorgándole la libertad condicional a cambio de diversas medidas cautelares. Además del pago de $58,000 dólares, el luchador deberá asistir a terapias de rehabilitación para garantizar la no repetición de conductas violentas en el futuro.

Tampoco puede acercarse a su pareja. Del Río estaba en prisión preventiva desde el pasado 6 de abril.

Alberto del Río fue arrestado al final de la jornada del pasado lunes en San Luis Potosí, México, debido a una denuncia por supuestamente haber agredido física y verbalmente a su pareja.

A través de las redes sociales se hicieron virales las fotografías de Del Río detenido, esposado y posando para el retrato policial. El luchador fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.

#ULTIMAHORA 🚨 Detienen al luchador Alberto del Río en San Luis Potosí 💥



Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron al deportista tras ser señalado por una presunta agresión contra su esposa. Según el reporte, la víctima solicitó apoyo a las autoridades luego de denunciar… pic.twitter.com/YQUuiUV7h3 — MDA Lucha Libre (@MDALuchaLibre) April 7, 2026

Mary Carmen Rodríguez Lucero, pareja del luchador, lo denunció por supuestamente haber sido víctima de lesiones en el rostro y en los brazos.

Alberto del Río y sus problemas de violencia doméstica

En 2017, cuando estaba en la cúspide de la WWE, ‘El Patrón’ fue acusado por la estrella de la WWE femenina Paige, quien tenía una relación con el mexicano.

No fue un proceso judicial formal, pero sí existió un incidente documentado por la policía en 2017, clasificado como violencia doméstica. Esto ocurrió en el aeropuerto de Orlando.

En 2020, Alberto del Río fue arrestado en San Antonio, Texas, acusado de agresión sexual y violencia física contra una mujer, que acudió a la policía con fotografías y un testimonio detallado de presuntas agresiones físicas y sexuales.

De acuerdo con la denuncia, Del Río la golpeó repetidamente en la cabeza y la amenazó con llevarse a su hijo y abandonarlo en la carretera si ella lloraba o no obedecía.

También especificó que el luchador supuestamente la obligó a ponerse un vestido y a bailar para él. Posteriormente, le habría atado las manos con correas de guantes de boxeo, le puso un calcetín en la boca y la agredió sexualmente durante horas.

Del Río enfrentó un cargo de asalto sexual agravado, un delito grave de segundo grado en Texas, con una fianza inicial de $50,000 dólares.



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