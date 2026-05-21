Marcelo Bielsa se despide de Uruguay: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”

El entrenador argentino Marcelo Bielsa sorprendió al confirmar cuándo le pondrá punto final a su estadía al frente de la selección de Uruguay.

En declaraciones realizadas durante un evento de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Antel Arena, el DT comunicó su decisión. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, afirmó el estratega de 70 años.

En ese mismo encuentro, el técnico vinculó su decisión con el sentido que le asigna al torneo: “Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”.

Bielsa también expresó: “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”.

— “NUESTRO TRABAJO CULMINA CON LA COPA DEL MUNDO”



— “VOY A AGRADECER TODA LA VIDA A URUGUAY QUE ME HAYA PERMITIDO DISFRUTAR DE UNA COMPETENCIA COMO EL MUNDIAL”



Marcelo Bielsa en el evento organizado por la AUF en el Antel Arena. pic.twitter.com/dCvWAdoq1g — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) May 21, 2026

Se queda hasta el Mundial 2026

Al margen de esas palabras, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, había señalado que el contrato del entrenador está firmado hasta el cierre de la competencia y que, a partir de ahí, se evaluará el futuro.

“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, declaró Alonso.

La selección uruguaya integrará el grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México.

La selección uruguaya terminó las Eliminatorias Sudamericanas en la tercera posición, igualada con Colombia, Brasil y Paraguay con 28 unidades. El equipo quedó a 10 puntos de Argentina, que finalizó como líder.

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