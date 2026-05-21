Sebastián Beccacece anunció que dará la lista de Ecuador para el Mundial 2026 el 1 de junio

A menos de un mes para el arranque del Mundial 2026, Sebastián Beccacece indicó que ya remitió a la FIFA una prelista de 55 futbolistas y que, sin adelantar nombres, tiene “mucha claridad” sobre la nómina que llevará al Mundial 2026.

Aun así, explicó que prefiere aguardar ante posibles contratiempos físicos y oficializar la convocatoria definitiva el 1 de junio, dentro del margen del reglamento que establece que las selecciones deben registrar a sus 26 jugadores entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

Señaló que hacia el 28 o 29 de mayo contará con la mayor parte del grupo, con la salvedad de Willian Pacho y Piero Hincapié, que disputarán la final de la Liga de Campeones de Europa.

A esa lista de ausencias se suman los futbolistas que deban cumplir compromisos de Copa Libertadores y Sudamericana hasta el 25 de mayo, un total de 10 jugadores, según precisó.

Llegada a Estados Unidos

Beccacece precisó que el viernes 22 de mayo se trasladará con su equipo de trabajo a Estados Unidos para iniciar la concentración en Ohio, donde aguardará la llegada escalonada del plantel y ajustará los últimos detalles antes del debut.

La selección ecuatoriana disputará sus dos ensayos finales en suelo estadounidense: primero ante Arabia Saudita, el 30 de mayo en Harrison, y luego frente a Guatemala, el 7 de junio en Columbus.

Beccacece explicó que en esa ventana no tendrá a los futbolistas que cierren la Liga de Campeones de Europa ni a los que continúen en Copa Libertadores y Sudamericana, una situación que abre espacio para juveniles que ya han sido parte del proceso.

🤩 Seguimos construyendo este sueño juntos. pic.twitter.com/HCB5fW9q3N — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 19, 2026

Equipo “muy presente” y “muy pasional”

Beccacece definió el perfil que pretende para Ecuador en la Copa del Mundo. “Nosotros vamos a ser un equipo muy presente, muy pasional, con un gran compromiso de unidad espiritual y que va a representar muy bien al Ecuador”, expresó el seleccionador, que lleva 22 meses al frente de la Tri.

El entrenador remarcó que el desafío también es estadístico y competitivo: “Ecuador nunca jugó más de cuatro partidos en un Mundial, tenemos que vencer eso”, sostuvo al referirse a la necesidad de ampliar el recorrido histórico de la selección en la competencia.

En la planificación inmediata, Beccacece apuntó a que el equipo llegue con un estándar alto para el estreno. Para el partido inaugural, anticipó que espera un plantel con “niveles de atención y concentración extrema” capaz de “resolver lo que se presenta” en el campo.

🎙️ Sebastián Beccacece compartió sensaciones y reflexiones sobre el momento que vive La Tri.



📲 Más información: https://t.co/DqJmCVsaeW pic.twitter.com/CT7041GNHr — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 19, 2026

En la misma línea, reconoció que uno de los focos del trabajo previo estará en la producción ofensiva: “Es verdad que no hemos sido los mejores en eso y aceptamos ese desafío de hacer lo necesario para ganar”, afirmó. Ecuador afrontará el torneo en el Grupo E, donde se medirá con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Seguir leyendo:

Jugador de Túnez se perderá el Mundial 2026 por no tener permiso de sus padres

Neymar confesó que lloró “durante varias horas” tras ser convocado al Mundial 2026

RD Congo cancela entrenamiento al Mundial 2026 por miedo a brote de ébola