Netflix lanzará docuserie sobre el juicio que marcó a Michael Jackson

La figura y el nombre de Michael Jackson siguen ocupando un espacio central en la actualidad. Después del éxito del biopic estrenado en abril, ahora llega una producción que revive uno de los momentos más tensos de su vida, su proceso judicial por acusaciones de abuso infantil.

Netflix presentará la docuserie “Michael Jackson: El veredicto”, un producto que busca revisar qué ocurrió realmente dentro y fuera de la sala del tribunal.

Lo que propone esta docuserie

El título se enfoca en el caso que en 2003 sacudió por completo el entorno del artista. Las acusaciones, que se intensificaron tras la emisión del documental “Living with Michael Jackson” del periodista Martin Bashir, abrieron la puerta a investigaciones policiales y allanamientos en el rancho de Neverland. De allí surgió un juicio con 14 cargos que, el 13 de junio de 2005, terminó con la absolución del cantante.

La docuserie aborda ese periodo a través de testimonios de jurados, abogados y reporteros que siguieron día a día las audiencias. Entre ellos aparecen periodistas que convivieron con la presión mediática que rodeó al intérprete de “Billie Jean”, además de voces que recuerdan cómo se vivieron las largas sesiones en las que se discutía cada pieza del caso.

Los directores Nick Green y Fiona Stourton explicaron al portal oficial de Netflix que quisieron centrarse únicamente en quienes estuvieron presentes: “Nos pareció el momento adecuado para retomar el juicio y sus interrogantes pendientes”, dijeron. También señalaron una dificultad clave: “No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, por lo que la percepción pública de los hechos en aquel momento fue filtrada por los comentaristas y presentada de forma fragmentada. Era hora de analizar el juicio en su conjunto con rigor”.

El impacto del caso y sus secuelas

La historia que reconstruye la docuserie marca una etapa polémica y también muestra las consecuencias que dejó en la vida personal y profesional del artista. Aunque Jackson no pisó la cárcel, su reputación quedó golpeada, sus finanzas se tambalearon y su salud se vio afectada. Todo ocurrió mientras preparaba su esperado regreso a los escenarios, un sueño interrumpido por su muerte en junio de 2009.

En paralelo, el relato se detiene en el testimonio de Gavin Arvizo, el adolescente cuya declaración detonó la causa, y en el análisis del ambiente mediático que convirtió el caso en un fenómeno global. Las voces incluidas buscan mostrar qué se vivía en tiempo real en un juicio sin cámaras, donde cada detalle dependía del relato de quienes lograban entrar a la sala.

Netflix confirmó que “Michael Jackson: El veredicto” se sumará a su catálogo el 3 de junio. El proyecto está dividido en tres episodios de aproximadamente 50 minutos, pensados para ofrecer una reconstrucción amplia y, según sus realizadores, más cercana a lo que realmente ocurrió.

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