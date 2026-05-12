“Michael” ya es una de las películas biográficas más vistas

El recorrido de “Michael” por las salas del mundo está dejando un registro difícil de ignorar. A tres semanas de su llegada comercial, la cinta acumula $577 millones de dólares en ingresos globales, una cifra confirmada por “Deadline” y que la proyecta como uno de los estrenos más potentes del año.

Los números permiten ver con claridad dónde se está fortaleciendo su desempeño. $240.4 millones de dólares proceden del mercado doméstico, mientras que $336.88 millones de dólares llegan desde distintos territorios internacionales.

El último fin de semana impulsó ese total con otros $95 millones, suficientes para escalar en un listado al que no todas las producciones biográficas logran acercarse.

Un avance que la instala en un podio histórico

Con el resultado actualizado, “Michael” se posiciona como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de todos los tiempos, un registro que desplaza a “Elvis”, cuyo rendimiento global había cerrado en $288.7 millones de dólares, de acuerdo con datos citados por Billboard.

El primer puesto sigue siendo de “Bohemian Rhapsody”, la cinta centrada en la vida de Freddie Mercury y el recorrido musical de Queen, que alcanzó $910.8 millones de dólares en la taquilla global. Ese récord permanece intacto y marca un horizonte que, por ahora, “Michael” observa desde la distancia.

Lo que sí avanza con paso firme es su impacto fuera de Estados Unidos. “Deadline” señala una recepción especialmente sólida en Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Brasil y Francia. En este último territorio, la producción debutó en lo más alto del fin de semana reciente con $7.2 millones de dólares, luego de estrenarse el 24 de abril, más de tres años después del anuncio inicial del proyecto.

Un elenco construido para sostener un retrato complejo

La película se apoya en la interpretación de Jaafar Jackson, quien asume la etapa adulta de Michael Jackson. Su contraparte infantil está a cargo de Juliano Krue Valdi, cuya participación ha sido destacada por los seguidores del artista.

El reparto se amplía con figuras que dan contexto al entorno familiar y profesional del músico. Colman Domingo interpreta a Joe Jackson, conocido por su rol como representante de “The Jackson 5” durante la etapa inicial del grupo. La presencia de Nia Long como Katherine Jackson ofrece un anclaje más íntimo, mientras que Miles Teller encarna al abogado John Branca, figura clave en la estructura legal que rodeó la carrera del cantante.

También se suma Laura Harrier como la productora Suzanne de Passe, y Mike Myers en el rol del ejecutivo de CBS Records Walter Yetnikoff. En conjunto, la producción apuesta por un elenco que busca equilibrar momentos íntimos con otros ligados al peso mediático del artista.

El ascenso de “Michael” en la taquilla es una clara muestra del interés vigente por las historias que reconstruyen a íconos musicales, pero también evidencia un fenómeno sostenido en el que las audiencias siguen acudiendo para ver cómo se narran las luces y sombras de quienes marcaron generaciones completas.

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