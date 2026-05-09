El éxito de la biopic “Michael” da una idea a Paramount y Warner Bros. Music en su fusión

La recientemente estrenada película biográfica de Michael Jackson no solamente significó un éxito global con ingresos históricos en taquilla, sino que también sirvió de impulso para que compañías como Paramount y Warner Bros. Music crearán ideas para su nueva alianza multianual.

Así lo dio a conocer el portal La Razón, quienes informaron que estas dos empresas trabajarán proyectos biográficos sobre los cantantes más influyentes de las últimas décadas y ya hay una lista de nombres con los que podrían iniciar este tipo de producciones.

La superlativa receptividad de “Michael”

El biopic de “Michael” alcanzó cifras históricas en taquilla con una recaudación de 217 millones de dólares en su estreno y con un aproximado de $430.000.000 hasta la primera semana de mayo.

Aunque algunas personas emitieron comentarios negativos, lo cierto es que la taquilla no miente y eso es lo que verdaderamente importa para las compañías de esta industria del cine y la música.

¿Con qué artistas podrían iniciar su nueva alianza?

Evidentemente, la principal misión de estas dos empresas será lograr contar la vida de artistas globales, al menos en las primeras producciones, para aprovechar el impacto que podrían generar y trabajar en nuevos proyectos.

Sin embargo, Warner Music cuenta en su universo con nombres que podrían ser ideales para tener su primera película biográfica musical en colaboración con Paramount, como: Frank Sinatra, Cher, David Bowie, Madonna, Dua Lipa o Bruno Mars. Por el momento, no se conoce ningún adelanto o algún nombre candidato a ser el protagonista de la primera biopic de ambas compañías.

Esta iniciativa estará impulsada por Unigram, la productora liderada por Amanda Ghost y Gregor Cameron, que colaborará estrechamente con los artistas, compositores y herederos para dar forma a cada proyecto.

Paramount y Warner Bros. Music atraviesan dos realidades diferentes

Luego del primer trimestre fiscal en el presente año, la realidad de estas dos empresas es diferente, con un Paramount que cuenta con números positivos tras obtener un aumento que promedia el 2% con 7,350 millones de dólares de ingreso. Mientras que Warner tuvo registros en rojo, siendo uno de los motivos la cancelación de un acuerdo relacionado con la plataforma de Netflix.

La película biográfica de Michael realzó este género del séptimo arte y es una oportunidad para que las industrias sigan contando historias de protagonistas de la actualidad o leyendas de la música.

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