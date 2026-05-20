Ariel Winter y Nolan Gould, de “Modern Family” a la vida real

La vida de Ariel Winter tuvo un cambio rotundo reciente y, en medio de ese reacomodo emocional, terminó compartiendo un techo con Nolan Gould. Ambos crecieron frente a millones de espectadores como los hermanos Dunphy de “Modern Family”, y ahora su cercanía se refleja fuera de pantalla en una convivencia que ella misma confirmó desde People.

La actriz venía de cerrar su relación con Luke Benward, con quien vivió en Nashville desde 2022. Esto la llevó a pasar más tiempo en Los Ángeles, donde encontró en Gould a alguien con quien la familiaridad nunca se desdibujó.

“Es gracioso porque ahora paso más tiempo aquí y alquilo una casa con Nolan. La gente me pregunta sobre un reboot de ‘Modern Family’, pero Nolan y yo somos compañeros de piso en la vida real”, dijo. Y no se quedó ahí: “Es como si estuviéramos teniendo nuestro propio pequeño reboot de ‘Modern Family’, pero somos sólo nosotros dos viviendo juntos. Así que lo veo todos los días”.

Una rutina compartida con humor

Winter contó que la dinámica doméstica termina siendo tan natural que a veces piensan en mostrarla públicamente. El comentario surgió cuando mencionó que uno de sus planes favoritos, en la rutina que comparten, es ver “Temptation Island” junto a Gould después de largas jornadas.

“No voy a mentir, cuando nos sentamos por la noche y vemos, por ejemplo, ‘Temptation Island’ juntos, es bastante divertido. Hemos pensado en ello. Decimos: ‘La gente encontraría esto realmente divertido’”, indicó.

Sus declaraciones confirman lo que ya había adelantado en una entrevista previa con People en mayo de 2025 y es que ambos mantienen una amistad firme desde que la serie terminó en 2020. En ese momento también habló de la dinámica con el elenco principal, que incluyó a Julie Bowen, Sofía Vergara y Jesse Tyler Ferguson.

El vínculo que sobrevivió once temporadas

El final de “Modern Family” dejó a sus protagonistas con más de una década de recuerdos compartidos. Winter encarnó a Alex Dunphy y Gould a Luke Dunphy en un rodaje que los unió durante once temporadas y que, según ambos han reiterado, cimentó una conexión real más allá del set.

Mientras él prefiere mantener un perfil más bajo en declaraciones recientes, los dos han dejado bien claro que su relación nunca se enfrió. La convivencia actual parece una extensión natural de una amistad construida en pasillos de estudio, mesas de lectura y años completos bajo una misma ficción familiar.

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