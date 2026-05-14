“Michael” sigue alcanzando récords en taquilla

Las críticas positivas o negativas no impidieron el superlativo éxito que está teniendo la cinta “Michael“, en conmemoración de la carrera de Michael Jackson. Luego de los últimos registros presentados, la empresa Lionsgate acumula un ingreso superior a los $570 millones en taquilla mundial tras el tercer fin de semana de rodaje, según el portal de Infobae.

No obstante, todo parece indicar que con lo que se logre obtener en el venidero fin de semana, superarían los $600.000.000 en las salas a nivel global, con números que solamente van sumando, debido a que ya se encuentra como una de las películas más taquilleras del presente año.



¿Cuánto se obtuvo en la taquilla mundial durante el último fin de semana?

El tercer fin de semana significó una entrada de 36.5 millones de dólares en Estados Unidos, 33% menor al fin de semana anterior. A pesar de ello, tiene un acumulado general de $240,4 millones desde su estreno, superando a la producción de “Bohemian Rhapsody”.

Mientras que en la taquilla mundial son 584,6 millones de dólares de ingreso, de acuerdo a los datos suministrados por la taquilla Box Office Mojo y confirmados por Comscore.

“Michael” fue desplazada por “The Devil Wears Prada 2” el fin de semana del Día de las Madres

Aunque se mantuvo dentro del top 3, el fin de semana reciente, donde se celebró el Día de las Madres, “Michael” no fue la cinta más vista en los cines de Estados Unidos.

Esto motivado a que quedó detrás de “The Devil Wears Prada 2”, con una recaudación de $41.000.000, y de “Mortal Kombat II“, con $38,7 millones en su primer fin de semana disponible.

La gran recepción de “Michael” está impulsando a los biopics

Otra buena noticia del biopic de Michael es que está sirviendo de motivación para que las compañías comiencen a enfocarse con fuerza en las películas biográficas de los artistas, impulsando un género que no atravesaba su mejor momento.

De hecho, la semana pasada se dio a conocer un convenio entre Paramount y Warner Bros. Music para ejecutar proyectos de cintas biográficas, los cuales podrían iniciar con artistas que maneja Warner.

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