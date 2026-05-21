“Papas fritas” casi sin aceite con la receta de un chef Michelin

El chef Jordi Cruz reveló su técnica para hacer unas papas fritas crujientes, jugosas y, lo mejor de todo, “casi sin aceite”. El truco está en un paso a paso que se realiza en dos fases para asegurar una cocción que garantice la suavidad por dentro y, luego, un acabado crujiente tras unos cuantos minutos en la freidora de aire.

El chef Michelin explica que lo primero que debemos hacer es elegir una buena papa; puede ser variedad Agria, Kennebec o la de tu preferencia.

El paso a paso del chef

El truco de la doble cocción: el paso por el microondas con papel film confita las papas antes de dorarlas y luego la freidora de aire para el toque crujiente. Crédito: Shutterstock

Corte y lavado: Corta las papas en bastones, preferiblemente del mismo grosor para garantizar una cocción uniforme. Luego, sumérgelas en agua fría para quitarles parte del almidón.

Secado y sazón: Escúrrelas bien y quita el exceso de agua con la ayuda de papel de cocina. Colócalas en un bol grande, agrega un mínimo de aceite (lo justo para que se impregnen), masajéalas un poco para garantizar que el aceite las cubra todas y tápalas con papel film plástico de cocina, procurando que quede bien cerrado.

Primera fase (microondas): Lleva el bol por 6 minutos a 800 W en el microondas. Verás cómo el plástico se habrá hinchado. Es importante manejar el bol con cuidado para evitar quemaduras con el vapor caliente. Al salir, las papas estarán semicocidas y muy blanditas.

Segunda fase (freidora de aire): Lleva las papas a la freidora de aire. Dales una vueltecita, cierra y programa a 185-190 °C por unos 15 minutos.

El toque final: A mitad de la cocción, sácalas y dales un meneíto para que se repartan bien y la “fritura” sea uniforme. Regrésalas a la freidora y, para un último toque de dorado, programa a 200 °C por 5 minutos. Al salir, salamos un poco, una última vuelta ¡y al plato!

Este método del chef es brillante porque la precocción en el microondas gelatiniza los almidones superficiales. Al pasar a la freidora de aire, el mínimo de aceite crea una transferencia de calor eficiente que logra esa costra crujiente ideal, reduciendo las calorías de una fritura tradicional en más de un 70%.

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