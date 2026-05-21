Periodista deportivo sufre asalto a mano armada en México mientras transmitía en vivo

A menos de un mes para el Mundial 2026, un periodista deportivo mexicano fue asaltado a mano armada mientras transmitía en vivo desde su auto.

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Un hombre armado lo encañonó en plena emisión, lo obligó a entregar sus pertenencias y huyó con el vehículo, dejando registrado en directo el momento del ataque.

El hecho ocurrió la noche del martes durante la transmisión en vivo en redes sociales del programa ‘Blabla deportivo’ de Activo Deportes mientras hablaban de baloncesto.

El periodista Fernando Vargas se encontraba hablando en la transmisión cuando un hombre se acercó al vehículo, abrió la puerta y obligó tanto al periodista como a sus acompañantes a bajar y entregar sus pertenencias.

En el audio se escucha que el agresor porta un arma, aunque la cámara no logra captarla. Desde el estudio, el conductor Ed Martínez quedó sorprendido ante la escena y solo alcanzó a decir “no puede ser” antes de enviar a un corte comercial.

Posteriormente, el mismo conductor compartió el video en sus redes sociales. “Increíble en vivo. En un enlace en vivo esta noche, es asaltado nuestro compañero y amigo Fer Vargas. Afortunadamente, está a salvo, pero con un gran susto. Si alguien reconoce al tipo del video, por favor, ayúdanos y repórtalo a las autoridades”.

El rostro del asaltante quedó grabado, por lo que las imágenes comenzaron a circular en redes para intentar identificarlo y denunciarlo.

Según Martínez, el robo ocurrió en Morelos y Vargas recibió apoyo de autoridades de la Guardia Nacional tras el incidente.

El hecho se une a los varios episodios de inseguridad que ha tenido México en los últimos meses. El incidente reavivó las dudas sobre la seguridad en el país a pocas semanas del Mundial 2026, un torneo que tendrá sedes en los tres países de Norteamérica.



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