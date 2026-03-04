Presidenta de México confirma reunión con FIFA por seguridad del Mundial 2026

La presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que la seguridad para el Mundial de 2026 está “garantizada para todos los visitantes del mundo” y confirmó que su Gobierno sostendrá una reunión con la FIFA para revisar este y otros aspectos organizativos del torneo.

“Hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas”, precisó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La presidenta recordó además que recientemente conversó con el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien le expresó su confianza en México como sede mundialista.

“Está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema, que sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, afirmó.

La mandataria explicó que existe un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y las policías estatales.

México albergará un total de 13 partidos y, según estimaciones oficiales, espera la llegada de más de cinco millones de visitantes durante el certamen. En territorio mexicano habrá partidos en Ciudad de Mexico, Monterrey y Guadalajara.

Precisamente Guadalajara fue una de las ciudades afectadas recientemente por episodios de violencia tras la muerte de Ruben Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal realizado el pasado 22 de febrero.

