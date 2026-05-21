¿Qué ocurre cuando un banco declara incobrable tu deuda de tarjeta de crédito?

Tener una deuda de tarjeta de crédito marcada como ‘incobrable’ puede parecer el final del problema, pero en realidad suele ser el inicio de una etapa más complicada para las finanzas personales.

La deuda no desaparece

Cuando un banco declara una deuda como ‘charge-off’ o incobrable, significa que considera poco probable recuperar el dinero después de varios meses sin pagos.

Sin embargo, eso no elimina la obligación legal del cliente de pagar el saldo pendiente.

La deuda continúa existiendo y puede seguir creciendo debido a intereses y cargos acumulados.

El historial crediticio puede verse gravemente afectado

Esta marca de falta de pago puede permanecer hasta siete años en el historial crediticio desde la fecha del primer pago incumplido que provocó la declaración de incobrable.

Expertos financieros advierten que este tipo de registro es uno de los más dañinos para el crédito de una persona, ya que indica a futuros prestamistas que el cliente no cumplió con sus pagos según lo acordado.

Esto puede reducir considerablemente el puntaje crediticio y dificultar la obtención de préstamos, hipotecas o nuevas tarjetas.

La deuda puede venderse a agencias de cobranza

Otro escenario común es que el banco venda la deuda a una agencia de cobranza por una fracción del monto original.

Cuando eso ocurre, la empresa compradora pasa a ser la nueva propietaria de la deuda y comienza a realizar llamadas, enviar cartas o buscar acuerdos de pago.

Existe el riesgo de una demanda

Aunque muchas personas creen que ignorar estas cuentas hará que desaparezcan, los acreedores o agencias de cobranza pueden demandar legalmente para recuperar el dinero.

Si obtienen una resolución favorable en tribunales, podrían solicitar embargos salariales, congelamiento de cuentas bancarias o incluso colocar gravámenes sobre propiedades, dependiendo de las leyes estatales.

Los intereses pueden seguir aumentando

Además, los intereses pueden seguir acumulándose incluso después de que la cuenta haya sido declarada incobrable, aumentando aún más el monto total adeudado.

A pesar del impacto financiero, todavía existen opciones para quienes enfrentan este tipo de problemas.

Negociación de deuda

Una de las más utilizadas es la negociación de deuda o ‘debt settlement’, donde las agencias de cobranza aceptan recibir menos dinero del originalmente adeudado a cambio de un pago único o un acuerdo estructurado.

Según la información citada, este tipo de acuerdos podría reducir entre 30% y 50% el monto total de la deuda en promedio.

Planes de manejo de deuda

Otra alternativa es el manejo de deuda mediante agencias de asesoría crediticia. Estos programas agrupan varias deudas en un solo pago mensual y suelen negociar tasas de interés más bajas y reducción de cargos adicionales.

Bancarrota

En casos más graves, cuando existen demandas, riesgo de embargo salarial o dificultades económicas severas, algunas personas consideran declararse en bancarrota bajo los capítulos 7 o 13 de la ley estadounidense.

Aunque esta decisión tiene consecuencias importantes sobre el historial crediticio, puede detener temporalmente las acciones de cobranza y ayudar a reorganizar o eliminar ciertas deudas.

Especialistas recomiendan actuar rápidamente ante señales de atraso en pagos para evitar que la situación escale hasta una declaración de deuda incobrable.

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