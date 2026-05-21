¿Tirando nutrientes a la basura? El tesoro oculto en tus cáscaras de huevo

El avance de la ciencia ha demostrado que las cáscaras de alimentos están llenas de nutrientes, y las de huevo, más que un desperdicio, son un tesoro nutricional por la densidad del calcio que contienen. Este recurso, subaprovechado muchas veces, es el ingrediente ideal para hacer que tus plantas se fortalezcan y funciona de maravilla como ingrediente natural para la limpieza del hogar.

El huevo es un alimento nutritivo rico en proteínas, minerales y vitaminas, de alto consumo humano. Por eso, son miles las cáscaras que se desaprovechan a diario en el hogar o en la industria alimentaria. Hay muchas formas de aprovecharlo, siempre procurando un manejo seguro para evitar la proliferación de bacterias y microorganismos, dándole una segunda oportunidad a este residuo, en este caso, como sustrato de la tierra.

Sea que tengas una planta en tu casa u oficina, o que quieras darle vida a tu jardín, las cáscaras de huevo son grandes aliadas, naturales y a bajo costo, para fortalecer su crecimiento. La composición de las cáscaras de huevo es en un 95% de carbonato de calcio, un compuesto clave en el crecimiento y fortalecimiento de las plantas. Se puede usar como abono orgánico de plantas y cultivos específicos como el brócoli y la zanahoria.

Cómo preparar abono para las plantas

El carbonato de calcio presente en la cáscara de huevo es un aliado natural y de bajo costo para el crecimiento de tus plantas. Crédito: Shutterstock

La forma ideal para aprovechar las cáscaras de huevo es convertirlas en un fino polvo que se pueda agregar a la tierra directamente para nutrirla. Es un proceso bastante sencillo que requiere, de manera muy importante, pasos estrictos de higiene.

La paciencia es otro factor clave, ya que se van reservando las cáscaras de huevo hasta tener una cantidad considerable para luego molerlas o triturarlas. Sigue este paso a paso:

1. Una vez que usemos los huevos, es importante enjuagar las cáscaras y escurrirlas muy bien.

2. Se pueden secar al sol o en el horno para eliminar cualquier rastro de humedad.

3. También se pueden hervir las cáscaras, escurrirlas y reservarlas (este paso es ideal para asegurar la eliminación de cualquier bacteria).

4. No tires el líquido. El agua de cáscara de huevo se deja enfriar y luego se agrega a las plantas como riego rico en calcio.

5. Cuando tengas una cantidad suficiente, se trituran o licúan hasta obtener un polvo fino.

6. Este polvillo se debe mezclar muy bien con la tierra. La recomendación es no hacerlo de manera superficial, sino cavar un poco, agregarlo y mezclarlo para nutrir el suelo desde la raíz.

7. También se puede agregar directamente a la composta para acelerar la disponibilidad del calcio en el abono final.

Otro uso fabuloso que se le da al polvillo de cáscaras de huevo es como limpiador de ollas: la textura del polvo ayuda a desprender la grasa y la suciedad acumulada de forma natural y sin dañar tus utensilios.

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