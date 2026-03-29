Gustavo Alfaro: “Marruecos es candidato a ganar el Mundial 2026”

La selección de fútbol de Paraguay se prepara para un examen de máxima exigencia. Tras vencer a Grecia por la mínima el pasado viernes, el DT de la Albirroja Gustavo Alfaro compareció ante los medios con un mensaje de profundo respeto hacia Marruecos, su próximo rival en un amistoso que se celebrará este martes 31 de marzo.

El técnico destacó que la semifinal alcanzada en Catar 2022 y el reciente título mundial Sub-20 no son casualidades, sino el fruto de una expansión institucional permanente.

“Yo lo veo como un candidato serio en esta Copa del Mundo, y ni hablar de la próxima”, sentenció Alfaro, refiriéndose al Mundial 2030 que Marruecos coorganizará con España y Portugal. Para el argentino, el éxito marroquí demuestra que no solo las potencias tradicionales como Brasil o Argentina pueden aspirar a la gloria si existe una organización sólida detrás.

“¿Por qué nosotros no podemos ir por ahí?”, se cuestionó el seleccionador, subrayando que Marruecos posee un perfil de jugadores y una estructura que resultan familiares y alcanzables para naciones que buscan dar el salto definitivo a la élite mundial.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Alfaro planea dar continuidad al equipo que derrotó a Grecia (0-1) con el solitario gol de Diego Gómez. El técnico busca consolidar un bloque sólido, aunque advirtió que la alineación definitiva dependerá de los informes médicos.

“Intentaré hacer pocos cambios, si bien esto dependerá de la recuperación física de los jugadores”, explicó. El objetivo de Paraguay es medir sus fuerzas ante un rival que viene de empatar 1-1 contra Ecuador y que, bajo el mando de su nuevo proceso, sigue siendo uno de los equipos más temidos del panorama internacional.

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