52% de votantes hispanos en estados clave no ha decidido por quién votará en elecciones de medio término

NUEVA YORK – Un 52% de los votantes hispanos en estados clave de Estados Unidos se encuentran indecisos sobre por quién votarán en las elecciones de medio término, reveló una reciente encuesta de TelevisaUnivision y The Harris Poll.

Los resultados del sondeo “Lo que está en juego en 2026 y el poder de los votantes latinos”, divulgados este miércoles, apuntan a que los candidatos enfrentan un margen estrecho de competencia y, por ende, las oportunidades son significativas para persuadir a los votantes de dicha población.

La cifra de 52% se refiere al porcentaje de votantes hispanos que no se han decidido o que están abiertos a cambiar su voto en los distritos específicos que decidirán la composición final del Congreso.

Un 53% de los encuestados dijo que apoyaría al candidato que mejor entienda por lo que están pasando, más allá de su afiliación política, detalles de políticas o alineación previa.

Al 90% de los encuestados le preocupa el costo de vida

El análisis además arrojó que el asunto que más preocupa a los participantes en las 17 demarcaciones es el costo de vida con un 90%.

En ese contexto, un 80% de los encuestados manifestó que se hacía cargo de familiares que no vivían con ellos, lo que les genera estrés financiero adicional.

El 73% de los latinos dijo que sobrevive económicamente, pero que no logra progresar, mientras que el 92% afirmó que es importante que los candidatos tengan un plan claro para el “Sueño Americano”. Otros hallazgos interesantes son los relacionados con el idioma.

Un 77% dijo que valora a los candidatos que intentan hablar español, mientras que 44% desea que los aspirantes se comuniquen en ese idioma.

Bajo ese renglón, el 70% consideró que aparecer en medios en español demuestra respeto hacia la comunidad.

En cuanto al avance de la inteligencia artificial, la postura está bastante dividida.

Por ejemplo, un 41% dijo que ve con miedo la herramienta; un 30% con esperanza y un 29% con incertidumbre.

Sin embargo, a la pregunta sobre salarios y beneficios, una amplia mayoría o 84% teme que la IA lleve al recorte de los mismos.

El 51% reclamó protecciones legales para los trabajadores.

Los hallazgos de la consulta a 700 votantes hispanos registrados en 17 distritos congresuales clave, confirmaron el papel decisivo que podrían desempeñar este bloque electoral a la hora de determinar el control del Congreso en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El reporte estadístico concluyó que la población votante hispana sigue creciendo y es decisiva en distritos como los evaluados, ya que un número reducido de votos en un pequeño número de contiendas legislativas decidirá el control del Congreso.

El sondeo mostró que, a pesar de las suposiciones “obsoletas” sobre la alineación de los votantes, “los electores hispanos siguen siendo notablemente fluidos y están en disputa en las contiendas que determinarán el equilibrio de poder en Washington”.

En el comunicado en el que se informó sobre los hallazgos, Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, estimó que los electores hispanos decidirán quién dominará el Congreso a partir del 2027 y, en cada contienda clave, los votos siguen estando en disputa.

“Se trata de una competencia totalmente abierta, y las campañas que conecten directamente con los votantes hispanos, aborden su realidad económica y demuestren que comprenden sus vidas, se ganarán este voto… y ganarán estas elecciones”, argumentó el director ejecutivo.

La encuesta virtual, que se ofreció en inglés y en español, se realizó entre el 24 de abril y el 6 de mayo. Completarla requería, aproximadamente, 10 minutos.

Los 17 distritos clave fueron: AZ 01, AZ 06, CA 13, CA 22, CA 48, CO 08, FL 07, FL 27, NE 02, NJ 09, NM 02, NV 03, NV 04, TX 15, TX 28, TX 34 y TX 35. Los datos fueron ponderados por edad, género y distrito para ajustarse a los parámetros de referencia poblacionales. La precisión del muestreo es de ±4.7 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

En las elecciones de medio término se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños) y un tercio del Senado. También hay varias contiendas por gobernaturas estatales, vicegobernaturas, fiscales generales, secretarios de Estado, entre otros cargos.

También se renovarán algunas legislaturas estatales.

Dependiendo del estado o el condado, se podrían estar eligiendo alcaldes, miembros de juntas escolares, juececes locales y fiscales de distritos.

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