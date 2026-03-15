Demócratas de Nueva York van a las elecciones de medio término con el reto de mantener la unidad frente a Trump

El Partido Demócrata, la organización política que domina electoralmente Nueva York, se prepara para las elecciones primarias y de medio término de 2026.

Una vez más este partido deberá demostrar su poderío, pero enfrentando escenarios distintos, incluyendo la presencia de Donald Trump y la aparición estelar del alcalde Zohran Mamdani, representante de una nueva generación de demócratas alineados con el movimiento socialdemócrata liderado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Con apenas dos meses en el cargo, el joven alcalde ya ha enfrentado la resistencia tanto del ala progresista como de los centristas tradicionales, mostrando una inclinación política cada vez más cercana al Partido Socialista de América (DSA).

En 2026 el alcalde debutante ya ha protagonizado algunas confrontaciones con liderazgos históricos y emergentes de la ciudad. En torno a la candidatura del presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, quien busca suceder a Nydia Velázquez en el Congreso por el Distrito 7, parecía existir un consenso absoluto. Sin embargo, Mamdani sorprendió al apoyar la candidatura de la asambleísta de Queens, Claire Valdez, su aliada política y militante del DSA.

La decisión generó evidente malestar en Reynoso.

En entrevista con El Diario, el líder dominicano criticó que Mamdani no hubiera consultado ni a él ni a Velázquez antes de respaldar a Valdez, señalando que “no actuó correctamente”. Destacó que ambos candidatos son progresistas y cuestionó la falta de respeto hacia la congresista, quien lo apoyó desde el inicio de su campaña como alcalde.

“La congresista Nydia Velázquez fue la primera congresista que lo apoyó, y él no le dio el tiempo para sentarse con ella y hablar de candidaturas, no solamente la mía, también de otras personas. Él llegó a una decisión, sin darle la oportunidad y el respeto que ella se merece. No solamente porque es la congresista (del distrito), sino porque lo apoyó a él. Ahora somos progresistas los dos candidatos. Aquí no hay un representante de centro y otro progresista”, reiteró en diálogo con El Diario.

Asimismo, el Partido de las Familias Trabajadoras (WFP), un grupo progresista influyente en Nueva York, también respaldó a Reynoso, rechazando la opción promovida por Mamdani. La elección para reemplazar a Velázquez será en noviembre de 2026, precedida por una primaria en junio.

“Momento de unidad”

A pesar de estas discrepancias, algunos analistas descartan que los conflictos afecten la gobernabilidad del alcalde o la unidad del partido.

Por ejemplo, el estratega político demócrata, Luis Miranda, explica que “desde hace varias décadas, distintas corrientes coexisten en el Partido Demócrata. Las batallas de ideas fortalecen al partido y cada puesto en el Congreso históricamente ha requerido debate, lo cual es muy sano”.

Miranda llama a los líderes del partido a actuar con astucia y canalizar todas las energías posibles en cristalizar la oportunidad cierta de avanzar en el Congreso y lograr la mayoría en las elecciones de noviembre.

“En la arena del partido demócrata hay diferentes tendencias y eso es grandioso porque alimenta su estructura. A diferencia, tenemos un partido republicano sin debate interno, que solo aplaude lo que dice Trump“, acotó.

Otros líderes demócratas, sin embargo, consideran que en la era Trump se requiere mayor unidad y las disputas entre las alas más progresistas y las más moderadas, deben darse en otro momento, no ahora cuando podrían confundir al electorado. Además, también se argumenta que estas “guerrillas” internas podrían dar aire a los temores que infundan los republicanos sobre el viraje demócrata a la extrema izquierda.

Una fuente del partido azul comentó que “el alcalde debió mantenerse al margen de las candidaturas al Congreso y centrarse en gobernar la ciudad. Su gran contribución debería ser dar ejemplo de eficiencia, no imponer criterios ideológicos. Debe ser un ejemplo nacional de cómo gobierna la nueva generación de relevo, no de quién alza el trofeo como el más progresista de los progresistas”.

Otros debates

Ya en el ámbito gubernamental, el incremento propuesto por Mamdani del 9.5% al impuesto a la propiedad también generó ciertas diferencias con la líder del Concejo Municipal, Julie Menin, y la gobernadora Kathy Hochul, representantes de un sector más moderado del partido. Este desacuerdo evidencia otra diferencia política significativa dentro del liderazgo demócrata en Nueva York en uno de las banderas de los progresistas: aumentar la carga impositiva a los más ricos para financiar planes sociales a los pobres.

Precisamente, cuando se focalizan debates similares en varias ciudades importantes del país, en la conferencia “Winning the Middle” ( Ala del medio) organizada en California del Sur por Third Way una organización que trata de posicionar a los demócratas en políticas más centristas, expertos del ala moderada llegaron al consenso que el partido “no puede moverse demasiado hacia la izquierda”, si espera ganar las elecciones de medio término de 2026 o la presidencia en 2028.

En teoría el ala progresista, influenciada por la socialdemocracia, busca reducir la desigualdad transformando totalmente las estructuras económicas y sociales. Propone ideas más alineadas con la izquierda como la salud universal, educación gratuita y una reforma fiscal para que los más ricos paguen más impuestos.

“Recordemos que venimos de unas elecciones a la alcaldía, en donde el partido quedó de alguna manera fracturado entre los seguidores de la opción de Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. Por más que lo queramos ocultar, llegamos a estas elecciones con muchas fracturas internas que debemos reconstruir”, opinó un legislador estatal que prefirió mantener su identidad en reserva.

Tendencias:

De acuerdo a un cruce de varias encuestas y estudios de opinión cruzados, existen algunas tendencias entre los años 2021 y 2025: