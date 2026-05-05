“Combatir fuego con fuego”: NJ considera unirse a ola de reformas de mapas electorales en EE.UU.

Nueva Jersey podría sumarse a la iniciativa de rediseñar los mapas de los distritos congresionales que se está viendo en varios estados del país, a seis meses de las elecciones de “medio término”.

Los demócratas de Nueva Jersey mantienen una ventaja de 9 a 3 sobre los republicanos en la Cámara de Representantes en el Capitolio Nacional. La gobernadora -ex congresista- demócrata Mikie Sherrill declaró a la CNN la semana pasada que estaría dispuesta a colaborar con la legislatura estatal en un posible rediseño de los distritos de Nueva Jersey. Esta declaración surgió en respuesta a los recientes llamados del mandatario Donald Trump para que los estados de mayoría republicana -los llamados “rojos”- rediseñen sus propios mapas.

Ayer el congresista demócrata (NJ) Josh Gottheimer, hablando en el programa PIX on Politics Daily, afirmó que su partido debería considerar todas las opciones. «Ellos [los republicanos] han abierto la caja de Pandora con este asunto», dijo Gottheimer. «Nunca debieron haber hecho esto a mitad de la década; sin embargo, lo hicieron, y ahora —dicho sea de paso— tenemos que combatir fuego con fuego».

Pero el senador estatal republicano Declan O’Scanlon califica esta política de ridícula e injusta, y sostiene que tendría como consecuencia la privación del derecho al voto de los electores de Nueva Jersey. «Todo el mundo debería oponerse a esto», afirmó. «Tanto demócratas como republicanos. Esto no debería tratarse de manipular los distritos electorales (gerrymandering) para obtener beneficios políticos; debería tratarse de garantizar una representación justa para cada uno de los votantes de nuestro estado».

La técnica de rediseño geopolítico en EE.UU. es conocida como “gerrymandering”, término acuñado en 1812, cuando el entonces gobernador de Massachussets, Elbridge Gerry, dibujó un distrito electoral que se extendía como una salamandra (salamander, en inglés) para asegurarse un escaño para su partido (Jeffersonian).

«En este momento nos vemos arrastrados por un movimiento a nivel nacional para redibujar los mapas electorales a escala estatal a mitad de la década», comentó Micah Rasmussen, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rider. «Nadie está libre de culpa. Ambas partes sienten que deben armarse, pues, de no hacerlo, quedarían en una clara situación de desventaja».

Rasmussen explica que, incluso si la legislatura estatal de Nueva Jersey -y, en última instancia, los votantes- decidiera aprobar un nuevo mapa, éste no entraría en vigor hasta el año 2028. Y afirma que es posible que, con un nuevo mapa, el estado logre cambiar al menos un escaño a favor de los demócratas; Además cree que también es posible que los demócratas recuperen un escaño este mismo mes de noviembre, con el mapa actual.

«Hay algunos demócratas en la legislatura estatal que comentan en privado: ´No hagan esto; ya tenemos posibilidades de ganar el distrito de Tom Kean en las próximas elecciones de este año, y tenemos una oportunidad remota en la contienda por el escaño de Jeff Van Drew; por lo tanto, tal vez no obtengamos grandes beneficios al redibujar este mapa´”, advirtió Rasmussen.

Al momento varios estados han promulgado o están en proceso de modificar sus mapas de distritos congresionales para las elecciones de noviembre, tras una decisión de la Corte Suprema que limita las impugnaciones basadas en la Ley de Derechos Electorales (Supreme Court’s Voting Rights Act). Entre los estados clave que están actualizando sus mapas para favorecer a los republicanos se encuentran Texas, Florida, Missouri, Louisiana, Carolina del Norte, Utah y Ohio; por su parte, estados gobernados por demócratas, como California y Virginia, también están rediseñando sus mapas.