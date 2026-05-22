¿Agua con limón para limpiar los riñones? Por qué este hábito saludable podría estar dañándote en silencio

Consumir agua con limón en ayunas puede no ser tan saludable como se cree. A pesar de las creencias populares sobre sus propiedades detox y beneficios para los riñones, expertos señalan que este líquido no tiene capacidad de “limpiar” los riñones y puede ser perjudicial, especialmente para personas mayores de 60 años.

Aunque a esta práctica se le han atribuido propiedades medicinales y efectos detox en varios órganos del cuerpo, incluidos los riñones, el nefrólogo Alejandro Herrera explica que “el agua con limón no limpia los riñones. En algunas personas mayores de 60 años, incluso puede convertirse en un error silencioso que empeora problemas que ya estaban avanzando sin síntomas”.

Más allá de los mitos que aseguran que purifica la sangre, desinflama o baja la creatinina, el especialista es rotundo: “los riñones no son una tubería sucia que puede lavarse con limón; son uno de los sistemas más delicados y más exigidos del cuerpo humano”. Además, advierte que el gran peligro con estos órganos es que “cuando empiezan a cansarse, rara vez avisan. No duele, no arde, no genera síntomas claros al principio”.

Separando la percepción de la realidad biológica

El hábito matutino de beber un vasito de agua tibia con jugo de limón por las mañanas, acelera el tránsito intestinal sin embargo, no es la mejor opción para la salud renal. Crédito: Unsplash

La popularidad del agua con limón, a juicio del médico, es una moda que pasó de ser una bebida refrescante a una solución milagrosa impulsada por las tendencias de las redes sociales. El mito creció por una razón muy humana: la esperanza.

Aunque reconoce que el limón tiene un efecto diurético, hace énfasis en separar la percepción de la realidad: orinar más no significa automáticamente que los riñones estén funcionando mejor.

Por otro lado, diversos estudios sugieren que el agua de limón es beneficiosa por contener altas cantidades de citrato. Esto puede aumentar los niveles de esta sustancia en la orina, ayudando a prevenir y tratar los cálculos renales que suelen estar compuestos por oxalato de calcio. De hecho, según Medical News, el tratamiento médico más común para esta condición es precisamente un compuesto llamado citrato.

Es vital recordar que las funciones de los riñones van mucho más allá de eliminar agua; ellos realizan tareas esenciales como:

Filtrar sustancias tóxicas de la sangre.

Regular minerales esenciales como el sodio y el potasio .

y el . Controlar los líquidos corporales.

Ayudar a mantener la presión arterial bajo control.

bajo control. Regular funciones hormonales que afectan directamente a los huesos y al corazón.

Los 4 errores silenciosos que dañan tus riñones

El nefrólogo Alejandro Herrera advierte que la salud renal no se recupera con bebidas caseras y pide prestar atención a los síntomas que no se ven. Crédito: Shutterstock

El nefrólogo explica que el limón es rico en vitamina C y antioxidantes, y que su ácido cítrico puede colaborar en casos específicos de ciertos cálculos renales, pero aclara que no regenera los riñones ni reduce la creatinina por sí solo.sobrecargando el filtro renal en silencio. El verdadero daño suele aparecer cuando pequeños errores se repiten todos los días durante años.

Estos son los errores más comunes, sobre todo después de los 60 años:

Beberlo en ayunas: Una de las razones principales para no recomendar el agua de limón a primera hora es que, después de los 60 años, la mucosa digestiva es más frágil. Tras varias horas de ayuno, el ácido puede provocar reflujo, gastritis o inflamación. Estos malestares digestivos terminan afectando la alimentación, la hidratación y el funcionamiento general del organismo. Caer en los excesos: Por más natural que sea el limón, someter al cuerpo a dosis extremas de ácido causa sensibilidad dental y malestar estomacal, sin aportar ningún beneficio extra a la función renal. Buscar un ingrediente milagroso: Aunque los ingredientes naturales tienen propiedades valiosas, la salud renal no puede depender de un vaso de agua con limón. El doctor explica que muchos pacientes se confían de esta práctica y retrasan análisis de laboratorio, consultas médicas y cambios dietéticos cruciales mientras la hipertensión o la diabetes siguen avanzando. Confiar en el efecto detox: Al atribuirle propiedades milagrosas al jugo de limón, se suelen ignorar los verdaderos agresores en la cocina: los alimentos ultraprocesados, el sedentarismo y la falta de agua pura. “El riñón no necesita que lo desintoxiquen; necesita que dejen de agredirlo”.

El verdadero camino hacia el equilibrio renal

El especialista destaca que añadir unas gotas de limón al agua puede ser una excelente estrategia si ayuda a combatir la pérdida de la sensación de sed y mejora la hidratación diaria.

De hecho, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el agua de limón hecha con un limón exprimido de 48 gramos aporta un perfil nutricional muy ligero y saludable:

Calorías: 10.6 kcal

10.6 kcal Vitamina C: 18.6 mg (21% del valor diario)

18.6 mg (21% del valor diario) Folato: 9.6 mcg (2% del valor diario)

9.6 mcg (2% del valor diario) Potasio: 49.4 mg (1% del valor diario)

49.4 mg (1% del valor diario) Vitaminas B-1, B-2 y B-5: 0.01 mg a 0.06 mg (1% del valor diario)

Para cerrar, el doctor Herrera recuerda cuatro claves fundamentales para proteger la función renal:

Controlar rigurosamente la presión arterial y el azúcar en sangre .

y el . Reducir el exceso de sal y eliminar los alimentos ultraprocesados .

y eliminar los . Mantener una hidratación estable y caminar diariamente.

y caminar diariamente. Garantizar un descanso reparador y un sueño de calidad.

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