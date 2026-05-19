5 tipos de carne que protegen tus riñones: lo que debes saber

Las carnes son de esos alimentos que pueden sobrecargar la función renal y actuar de manera silenciosa. Sin embargo, esto no significa que debas eliminar esta proteína de tu dieta, sino saber elegir los cortes que te ayuden a mejorar tu condición.

Expertos como el doctor Mateo de la Cruz explican que no todas las carnes protegen sus riñones. “Algunas pueden aliviar la carga renal, pero otras, aunque parezcan limpias y nutritivas, pueden estar forzando sus órganos al límite sin que usted lo note”.

Cómo la carne afecta los riñones

Como sabemos, los riñones funcionan como dos filtros silenciosos las 24 horas del día para mantener el organismo libre de toxinas. Al filtrar la sangre, eliminan desechos, regulan el equilibrio de líquidos y controlan minerales como el sodio, el potasio, el fósforo y el calcio.

El experto advierte que uno de los grandes problemas de estos órganos es que “cuando estos filtros empiezan a fallar, no duele y no molesta”. Aunque las carnes son saludables, algunas contienen niveles elevados de proteínas, fósforo o purinas que un riñón debilitado no puede manejar correctamente, según explica:

El exceso de proteínas: aumenta la carga de filtración renal y puede acelerar el deterioro cuando la función ya está comprometida.

aumenta la carga de filtración renal y puede acelerar el deterioro cuando la función ya está comprometida. El fósforo: presente en muchas carnes, aunque es esencial para los huesos, cuando se acumula en exceso puede debilitarlos y dañar los vasos sanguíneos.

presente en muchas carnes, aunque es esencial para los huesos, cuando se acumula en exceso puede debilitarlos y dañar los vasos sanguíneos. Las purinas: abundantes en ciertas carnes rojas y vísceras, pueden elevar el ácido úrico y generar una carga adicional para los riñones.

5 carnes aliadas de su función renal

Las carnes aportan distintos niveles de proteínas y nutrientes . Crédito: Shutterstock

1. Pescados pequeños y blancos (Bacalao, sardinas y caballa)

La carne de pescados pequeños como el bacalao, las sardinas y la caballa son grandes aliados de los riñones. “Son opciones accesibles, fáciles de encontrar en cualquier mercado y mucho más seguras que los peces grandes, los cuales pueden acumular metales pesados con el paso del tiempo”, explica.

Estos peces pequeños son ricos en ácidos grasos omega-3, que actúan como una lluvia suave pero constante que cae sobre ese incendio silencioso. “No lo apagan todo de golpe, pero reducen la inflamación sistémica, protegen los vasos sanguíneos y permiten que las unidades de filtración renal trabajen con mayor eficiencia”.

La recomendación es consumirlo tres veces por semana, preparado de forma simple, sin grasas añadidas.

Las sardinas son un superalimento saludable y económico para tu dieta. Crédito: Shutterstock

2. Pechuga de pavo sin piel

La pechuga de pavo sin piel ofrece proteínas de alto valor biológico con una carga mínima de grasa. “Esto significa que el cuerpo puede utilizar casi todo lo que recibe para reparar tejidos y mantener la masa muscular sin generar una carga adicional de desechos metabólicos”, indica el experto.

Esta es una excelente opción frente a las carnes ricas en grasas saturadas, las cuales dificultan la circulación sanguínea y endurecen las arterias que nutren los riñones.

3. Lomo de cerdo magro

El lomo de cerdo magro es una fuente importante de vitaminas del grupo B (especialmente la vitamina B12) y minerales esenciales como el zinc. El zinc fortalece el sistema inmune y la vitamina B12 ayuda a estabilizar la función nerviosa de la vejiga, según pudo comprobar con un paciente en consulta.

4. Carne de res magra (Con moderación estratégica)

La carne de res magra es fuente de hierro hemo, el tipo de hierro que el cuerpo absorbe más fácilmente, por lo que ayuda a mantener la hemoglobina estabilizada. Recordemos que la anemia es una consecuencia casi inevitable en la enfermedad renal crónica.

Esto se debe a que, al perder función, “los riñones disminuyen la producción de eritropoyetina, una hormona esencial para producir glóbulos rojos. Sin ellos, la sangre transporta menos oxígeno y los propios riñones sufren aún más”, agrega.

Para lograr el equilibrio de proteger los riñones y consumir carne, la propuesta del especialista incluye una porción aproximada de 90 gramos de cortes magros (como lomo, sin grasa visible) una sola vez por semana, acompañada siempre de alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción del hierro.

5. Pechuga de pollo

Una de las proteínas más seguras de consumir es la pechuga de pollo sin piel. Este corte destaca por ser una fuente de proteína de alta calidad, baja en grasa y que, preparada correctamente, permite un excelente control del fósforo.

La recomendación detalla que la forma de cocinar es tan importante como el alimento en sí. Si cortas la carne de pollo o pavo en trozos, la hierves en agua durante unos minutos y luego desechas esa primera agua de cocción, estarás logrando una reducción de fósforo y potasio muy significativa. Luego se puede terminar su preparación al horno o a la sartén con hierbas aromáticas.

Con este sencillo paso se bajan los niveles de fósforo que tienden a acumularse en la sangre cuando la función renal se reduce, lo que provoca picazón intensa en la piel y debilitamiento óseo.

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