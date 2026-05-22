Inglaterra presenta lista al Mundial 2026 con grandes ausencias

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, presentó lista al Mundial 2026 que tiene grandes ausencias como Trent Alexander Arnold o Cole Palmer.

“Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir los 26 jugadores más talentosos”, dijo Tuchel sobre su convocatoria.

Alexander-Arnold, del Real Madrid, no ha sido convocado pese a las ausencias de Ben White, lesionado, y del retirado de la selección Kyle Walker. Prefirió optar por Tino Livramento, que ahora mismo está lesionado, y por el sorprendente Djed Spence, que está luchando por no descender con el Tottenham Hotspur.

En la delantera, el técnico alemán prefirió llamar a Ivan Toney, autor de 42 goles en la liga saudí, por encima de delanteros como Danny Welbeck y Calvert Lewin, de buenas temporadas en la Premier League.

Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L del Mundial y debutará el 17 de junio contra Croacia, antes de medirse el 23 a Ghana y el 27 a Panamá.

Como preparación, disputará dos amistosos en suelo estadounidense, contra Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rica cuatro días después.

Así quedó la convocatoria de Inglaterra al Mundial 2026

🏴 Convocatoria de Inglaterra Prelista para la Copa del Mundo 2026 🧤 Porteros Jordan Pickford

Everton Dean Henderson

Crystal Palace James Trafford

Manchester City 🛡️ Defensas Reece James

Chelsea Tino Livramento

Newcastle Marc Guéhi

Manchester City Ezri Konsa

Aston Villa John Stones

Manchester City Jarell Quansah

Bayer Leverkusen Nico O’Reilly

Manchester City Dan Burn

Newcastle Djed Spence

Tottenham 🎯 Centrocampistas Declan Rice

Arsenal Elliot Anderson

Nottingham Forest Jude Bellingham

Real Madrid Jordan Henderson

Brentford Morgan Rogers

Aston Villa Kobbie Mainoo

Manchester United ⚽ Delanteros Harry Kane

Bayern Munich Ivan Toney

Al-Ahli Ollie Watkins

Aston Villa Bukayo Saka

Arsenal Noni Madueke

Arsenal Marcus Rashford

Barcelona Anthony Gordon

Newcastle Eberechi Eze

Arsenal

Sigue leyendo:

Guardiola se va del Manchester City: ¿Cuántos títulos ganó en 10 años?

Así quedó el palmarés de Cristiano Ronaldo tras ganar la Saudi Pro League con el Al Nassr