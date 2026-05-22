Inglaterra presenta lista al Mundial 2026 con grandes ausencias

Inglaterra no llevará a Cole Palmer, Trent Alexander Arnold, Adam Wharton, entre otros al Mundial 2026

England's Trent Alexander-Arnold celebrates after a quarterfinal match between England and Switzerland at the Euro 2024 soccer tournament in Duesseldorf, Germany, Saturday, July 6, 2024. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Trent Alexander Arnold se quedó fuera del Mundial 2026. Crédito: Darko Vojinovic | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, presentó lista al Mundial 2026 que tiene grandes ausencias como Trent Alexander Arnold o Cole Palmer.

“Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir los 26 jugadores más talentosos”, dijo Tuchel sobre su convocatoria.

Alexander-Arnold, del Real Madrid, no ha sido convocado pese a las ausencias de Ben White, lesionado, y del retirado de la selección Kyle Walker. Prefirió optar por Tino Livramento, que ahora mismo está lesionado, y por el sorprendente Djed Spence, que está luchando por no descender con el Tottenham Hotspur.

En la delantera, el técnico alemán prefirió llamar a Ivan Toney, autor de 42 goles en la liga saudí, por encima de delanteros como Danny Welbeck y Calvert Lewin, de buenas temporadas en la Premier League.

Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L del Mundial y debutará el 17 de junio contra Croacia, antes de medirse el 23 a Ghana y el 27 a Panamá. 

Como preparación, disputará dos amistosos en suelo estadounidense, contra Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rica cuatro días después.

Así quedó la convocatoria de Inglaterra al Mundial 2026

🏴 Convocatoria de Inglaterra

Prelista para la Copa del Mundo 2026

🧤 Porteros

Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City

🛡️ Defensas

Reece James
Chelsea
Tino Livramento
Newcastle
Marc Guéhi
Manchester City
Ezri Konsa
Aston Villa
John Stones
Manchester City
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Nico O’Reilly
Manchester City
Dan Burn
Newcastle
Djed Spence
Tottenham

🎯 Centrocampistas

Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Morgan Rogers
Aston Villa
Kobbie Mainoo
Manchester United

⚽ Delanteros

Harry Kane
Bayern Munich
Ivan Toney
Al-Ahli
Ollie Watkins
Aston Villa
Bukayo Saka
Arsenal
Noni Madueke
Arsenal
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle
Eberechi Eze
Arsenal

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