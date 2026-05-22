Mira cómo marchan las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 22 de mayo

Siguen restándose habitantes de cara a las semanas cruciales de “La Casa de los Famosos 6” y, ya que comienzan a salir candidatos que podrían seguir a Jeni de La Vega, la más reciente eliminada, es importante saber cómo marcha la lista de nominados porque se aproxima la gala de eliminación del lunes, 25 de mayo.

Nuevamente, la intensa y conflictiva dinámica del posicionamiento inclinó la placa hacia ciertos habitantes y, de momento, hay tres nombres que resaltan entre los rumores más fuertes para abandonar la casa.

El eliminado se definirá entre tres participantes

Por ahora, el participante que sería eliminado sería Yoridan, quien por muy poco es superado por Caeli, que también está en peligro al igual que la semana anterior. La tercera habitante que está en peligro Sandra Itzel.

Por otro lado, Fabio Agostini marcha en el primer lugar, aunque Horacio le está “pisando los talones”. A estos les siguen Kenny, Verónica del Castillo y Stefano Piccioni. Estos datos, según la investigación de la periodista del portal La Opinión, Clary Castro.

Mira la lista de las votaciones hasta hoy, 22 de mayo

Fabio Agostini

Horacio Pancheri

Kenny Rodríguez

Verónica del Castillo

Stefano Piccioni

Sandra Itzel

Caeli

Yoridan.

¿Caeli está viviendo un infierno en el cuarto tierra?

Luego de la dinámica del “elevador del destino”, los ganadores fueron Fabio y Stefano, enviando a Stefano a participar en el reto de salvación el domingo y dándoles la oportunidad de enviar a canjear a un habitante. Por ende, enviaron a Yoridan al cuarto agua y Celinee llegó al cuarto tierra.

Eso hizo que se uniera el “trío inseparable”: Josh, Curvy y Celinee nuevamente en la misma habitación que Caeli para buscar todas las maneras de hacerle la vida imposible. Hoy se podrá conocer al tercer habitante que participará en el reto de salvación junto a Josh y Stefano.

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