Muertes por sobredosis en Nueva York disminuyeron casi 50% entre 2022 y 2025, según la gobernación

Las muertes por sobredosis en el estado de Nueva York registraron una caída sostenida en los últimos tres años y disminuyeron casi a la mitad desde 2022, de acuerdo con cifras publicadas por la gobernación con base en datos del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La gobernadora Kathy Hochul informó que el número anual de fallecimientos por drogas se redujo 44.9% entre 2022 y 2025, lo que representa más de 5,000 vidas salvadas en el estado. Las estadísticas muestran además que las muertes relacionadas específicamente con opioides bajaron 51.9% en ese mismo período.

“Como gobernadora, me he comprometido a revertir la epidemia de opioides y sobredosis mediante inversiones históricas en prevención, tratamiento, reducción de daños y servicios y apoyo para la recuperación”, afirmó Hochul en un comunicado difundido por su administración.

La mandataria destacó que el descenso ocurre por tercer año consecutivo, aunque advirtió que el problema todavía representa un desafío de salud pública para el estado. “Cada sobredosis es una tragedia, y abordar estos desafíos requiere una respuesta constante y dinámica”, señaló.

Las autoridades estatales atribuyen parte de la disminución a la expansión de programas de atención y prevención impulsados en los últimos años. Entre ellos figura la iniciativa de Reducción de Daños a Domicilio, que entrega directamente en los hogares suministros destinados a prevenir sobredosis y otros riesgos asociados al consumo de drogas.

La comisionada de la Oficina de Servicios y Apoyo para la Adicción del Estado de Nueva York, Chinazo Cunningham, sostuvo que el estado ha ampliado significativamente la red de servicios para personas con trastornos por consumo de sustancias. Añadió que el objetivo ahora es consolidar los avances y garantizar que la reducción de las sobredosis alcance a todas las comunidades del estado.

Por su parte, el comisionado de Salud del Estado de Nueva York, James McDonald, indicó que los datos muestran que las políticas implementadas “están dando resultados”, pero insistió en que todavía es necesario ampliar el alcance de los programas.

McDonald explicó asimismo que el Departamento de Salud mantiene vigilancia sobre nuevas amenazas vinculadas al mercado ilícito de drogas, incluyendo el consumo combinado de opioides y estimulantes, una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias.

En El Bronx no disminuyen las muertes por sobredosis

Algunos dirigentes estatales advirtieron además que la reducción no ha sido uniforme en todas las zonas.

El senador estatal Gustavo Rivera señaló que el distrito de El Bronx no ha experimentado la misma disminución en los fallecimientos por sobredosis que otras regiones del estado. Consideró necesario concentrar mayores esfuerzos en las comunidades más afectadas.

Asimismo, la senadora Nathalia Fernández afirmó que los resultados evidencian la efectividad de tratar la adicción como un problema de salud pública, mediante inversiones en prevención, tratamiento, recuperación y reducción de daños.

El asambleísta Phil Steck destacó además la importancia de fortalecer los programas de tratamiento farmacológico y ampliar el acceso a servicios residenciales de recuperación a largo plazo.

“El trabajo arduo continúa. Seguiremos enfocándonos en eliminar las desigualdades en salud y en responder a las nuevas sustancias que están surgiendo en el mercado ilícito de drogas. Cada sobredosis es una tragedia, y abordar estos desafíos de salud pública requiere una respuesta constante y dinámica”, manifestó Hochul.

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