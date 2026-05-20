Pedro Almodóvar arremete contra Trump en el Festival de Cine de Cannes

El director español Pedro Almodóvar arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se pronunció en contra de la censura en la industria del cine durante su paso por el Festival de Cine de Cannes, en Francia, donde presentó su más reciente película “Bitter Christmas”.

Durante la rueda de prensa del miércoles, Almodóvar declaró: “Europa jamás debe someterse a Trump”, lo que le valió un aplauso de la prensa internacional que se encontraba en el lugar.

En el encuentro con los medios, un periodista español le preguntó qué opinaba sobre “la crisis que atraviesa Hollywood y las amenazas de Canal+ a los creadores”.

“El silencio es una expresión de miedo. Es un síntoma de que las cosas van muy mal. Es una señal grave de que la democracia se está desmoronando. Los creadores deben alzar la voz. Lo peor que nos puede pasar es guardar silencio o ser censurados. Tenemos la obligación moral de denunciar todo esto. Debemos oponernos a Netanyahu. En Europa, tenemos leyes; existen ciertos límites. Debemos actuar como escudo contra esta locura”, dijo el famoso director.

Esta opinión de Almodóvar ocurre en medio de un contexto particular que se está viviendo durante esta edición de Cannes. El día de la inauguración de Cannes, 600 miembros de la industria cinematográfica firmaron una carta en contra del multimillonario de derecha y magnate de los medios Vincent Bolloré, propietario del principal canal de televisión de pago de Francia, Canal+, y de su productora Studiocanal. La productora se encuentra en pleno proceso de adquisición de UGC, la tercera cadena de cines más grande de Francia. Esta situación de monopolio de la industria cinematográfica en Francia se asemeja a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance.

Los firmantes de la carta advertían que el control de Bolloré sobre toda la industria cinematográfica podría conducir a una “toma de control fascista del imaginario colectivo”.

La situación se tornó aún más tensa cuando la directora ejecutiva de Canal+, Maxine Saada, anunció que la cadena vetaría a cualquier artista que hubiera firmado la carta. “No quiero trabajar con gente que nos llama criptofascistas”, declaró Saada en un almuerzo de productores en Cannes.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, debido a esta situación, el público ha abucheado casi a diario cuando aparece el logo de Canal+ antes de la proyección de una película en el festival.

Pedro Almodóvar no tiene problemas en expresar públicamente sus opiniones y defender sus convicciones. El director ha expresado en el pasado su rechazo a Trump e incluso aseguró que Estados Unidos estaba “gobernado por una autoridad narcisista que no respeta los derechos humanos” al recibir el Premio Chaplin en el Lincoln Center de Nueva York en 2025.

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