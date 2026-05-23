Greeicy se une a Rawayana con “Solecito Vení”

Una de las bandas de habla hispana favoritas actualmente, Rawayana, se unió a una de las voces favoritas entre las artistas femeninas, Greeicy, para poner al público a bailar con su nuevo tema “Solecito Vení”, el cual fue estrenado este 22 de mayo a través de todas las plataformas musicales.

Esta canción forma parte del nuevo álbum de la cantante colombiana “Candela“, el cual describe como un proyecto bastante personal e íntimo. Por esa razón, no dudó en gestar la colaboración con la agrupación venezolana, por la buena energía que transmiten, algo que justamente quisieron plasmar en el tema.

“Solecito Vení” y su invitación caribeña

Tanto el ritmo como el mensaje van relacionados con lo tropical y caribeño, un poco más inclinado hacia el tipo de música que generalmente crea Rawayana, algo que habla de la adaptación y una fusión que quedó espectacular.

La letra transmite un sentimiento de necesidad de ir a pasar un rato distinto a la vida cotidiana, recibiendo todo lo que puede ofrecer la playa: su sol, su calma y, evidentemente, una relajación que generalmente es importante para soltar un poco el estrés que muchas personas absorben.

Greeicy saca su cuarto sello discográfico

“Candela” es el cuarto álbum de estudio de Greeicy, el cual busca que las personas sepan sacar y utilizar su fuego interior, llevándolo desde vivencias que pueden ser muy personales, para transmitir un mensaje más diáfano para sus fanáticos.

Lo más llamativo de este proyecto es la variedad de géneros que interpreta Greeicy. El disco cuenta con canciones con ritmo de: Afrobeat, dancehall, reggae, bachata, pop, vallenato y otros ritmos folclóricos del país cafetero.

Cómo no tener tanta variedad, si la colombiana se encargó de reunir a grandes colaboradores, como: Rawayana, Cultura Profética, La Guru, Calema y Brandel. Greeicy logró obtener una gran combinación entre sus gustos musicales y las tendencias de la actualidad ante un público tan versátil y cambiante.

Sigue leyendo: