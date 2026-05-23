“Spotlight Sessions: Karol G”, un repaso a su ascenso global desde Remezcla Más

De cara al exitoso paso de la cantante colombiana Karol G por el Festival de Coachella 2026, la plataforma de streaming Remezcla Más hace un repaso por su historia de ascenso con un especial que recolecta entrevistas exclusivas y algunos de sus videos musicales.

La pieza audiovisual lleva por título “Spotlight Sessions: Karol G” y funciona como un especial biográfico y cultural de la famosa, teniendo como eje central su ciudad natal: Medellín, Colombia.

Con casi una hora de duración, el especial recorre la evolución de Karol G desde sus inicios como representante de la escena musical local hasta convertirse en una figura global. Para ello, Remezcla Más incorpora fragmentos de videos musicales y entrevistas exclusivas que inmortalizaron su evolución artística.

Desde esa narrativa se destaca su consolidación como referente femenina en un género históricamente dominado por hombres, así como su proyección internacional y conexión con nuevas audiencias pese a la saturación del mercado musical actual.

Junto a Karol G, la sección “Spotlight Sessions” se ha visto engalada con episodios dedicados a estrellas como C. Tanga, el dominicano Prince Royce, Feid, Rosalía, el Malilla y la agrupación colombiana Piso 21, por mencionar algunos. Los episodios se encuentran disponibles gratis desde la plataforma Remezcla Más.

Checa “Spotlight Sessions: Karol G” aquí:

Karol G reafirma su liderazgo en la escena musical global

La intérprete de “Provenza” y “TUSA” se mantiene pisando fuerte en la escena internacional y prueba de ello es el homenaje que recibirá durante la gala de los American Music Awards 2026, que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

De acuerdo con un comunicado de CBS y Dick Clark Productions, la ganadora del Grammy se ha hecho acreedora a este galardón por su música e influencia cultural a nivel mundial, inspirando e impactando en audiencias de todas las edades.

Dentro de los logros que avalan su impacto, los organizadores destacaron: “Más de 128 mil millones de transmisiones y 310 Certificaciones de Platino. Es la primera mujer en debutar un álbum en español en el número 1 del Billboard 200”, describe el anuncio colocado desde Instagram.

La entrega de dicho galardón no será el único momento en el que Karol G suba al escenario de los AMA’s 2026, pues se confirmó que protagonizará una presentación en vivo como antesala al próximo arranque de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”.

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