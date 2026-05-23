Jefe del Comando Sur estuvo en Caracas durante ejercicio militar estadounidense

El ejército de Estados Unidos realizó este sábado un ejercicio de respuesta rápida en Caracas con participación de infantes de marina y aeronaves militares, en medio de la visita de altos jefes militares estadounidenses a Venezuela, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Dos aeronaves Osprey del Cuerpo de Marines, capaces de despegar como helicópteros y volar como aviones de ala fija, sobrevolaron la recién reabierta embajada estadounidense en la capital venezolana antes de aterrizar en el estacionamiento del complejo diplomático.

La embajada de Estados Unidos explicó en Instagram que el objetivo del simulacro fue “garantizar la capacidad de respuesta rápida de las fuerzas armadas”, un elemento que calificó como clave para la preparación de misiones “en Venezuela y en todo el mundo”.

El gobierno venezolano había informado previamente sobre la realización del ejercicio. El canciller Yván Gil señaló días antes que la actividad buscaba preparar a las autoridades estadounidenses ante posibles “emergencias médicas o emergencias catastróficas”.

La operación militar ocurrió dos meses después de la reapertura formal de la embajada estadounidense en Caracas, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países luego de la salida del poder de Nicolás Maduro en enero.

Embajada de Estados Unidos en Caracas. Foto: Ronald Peña R / EFE

Algunos caraqueños se acercaron a las inmediaciones de la sede diplomática para observar el despliegue aéreo. Asimismo, grupos chavistas protestaron en distintos puntos de la ciudad contra el ejercicio militar y exhibieron una bandera venezolana con la frase “No al ejercicio yanqui”.

De acuerdo con AP, las marcas visibles en las aeronaves identificaron a los aparatos como pertenecientes al Escuadrón de Helicópteros de Transporte Medio 263 de la Infantería de Marina de Estados Unidos. Esa unidad se encuentra actualmente desplegada en el Caribe a bordo del buque anfibio USS Iwo Jima.

El ejercicio también coincidió con una nueva visita oficial del general de la Infantería de Marina Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El organismo informó en X que Donovan llegó a Caracas a bordo de uno de los Osprey y sostuvo reuniones con altos funcionarios venezolanos y personal diplomático estadounidense.

Se trata de la segunda visita del jefe militar estadounidense a Venezuela en lo que va de año. En febrero pasado, Donovan se reunió con los ministros venezolanos de Defensa e Interior.

Aviones militares estadounidenses sobrevolaron por última vez Caracas el 3 de enero, durante el operativo en el que fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

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