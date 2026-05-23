Jugadores del Barcelona dicen presente en “la casita” de Bad Bunny

Bad Bunny continúa encendiendo el mundo con su tour “Debí Tirar Más Fotos” y este viernes tuvo su primera presentación en la ciudad de Barcelona, España, representando esta también su primera parada en Europa, donde permanecerá hasta el mes de julio. Los jugadores del equipo blaugrana, actuales campeones de LaLiga, no se quisieron perder ese show inolvidable y varios fueron a disfrutar del puertorriqueño en tarima.

De acuerdo a lo compartido por las redes sociales y las imágenes de ESPN: Robert Lewandowski, Alejandro Balde y Ferrán Torres no solamente estuvieron en el concierto, sino que fueron parte de la casita del “Conejo malo”, cantando y bailando todos sus temas.

También dijo presente el delantero Lamine Yamal junto a su novia y el mediocampista Gavi, dejando claro que los futbolistas culés son muy fanáticos del reguetón y específicamente de los temas de Bad Bunny, quien sigue llenando recintos con sus éxitos más recientes y otros un poco más viejos que lo ayudaron a ser el artista urbano más influyente a nivel global en la actualidad.

Bad Bunny montó su espectáculo en Barcelona

El reguetonero puso a todo el estadio Olímpic de Barcelona a corear y bailar intensamente con sus ritmos pegajosos, con un total de 33 canciones interpretadas y con la vibra única que está acostumbrado a transmitir.

Se habla de una cifra de más de 50 mil personas que abarrotaron este recinto, significando un gran inicio para el reguetonero boricua en este nuevo continente y, además, en un país como España, el cual no visitaba desde el 2019.

Al “Conejo Malo” le restan 28 presentaciones en el viejo continente, incluyendo 10 en Madrid, la ciudad con más shows del boricua en este recorrido y, además, el concierto en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio significará el cierre de la gira mundial.

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