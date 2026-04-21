Sacerdote DJ sorprende con una versión de Bad Bunny en vivo

La escena no parece salida de una misa tradicional. Luces, consolas y una multitud atenta acompañan al Guilherme Peixoto, un sacerdote portugués que encontró en la música electrónica una forma directa de hablarle a nuevas generaciones. Esta vez, el religioso volvió a dar de qué hablar al transformar “CAFé CON RON”, de Bad Bunny, en una pieza con mensaje espiritual.

“Por la mañana café, por la tarde oración” se convirtió en todo un furor durante una presentación en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, que invitó a los asistentes a “despertar con Jesús” y buscar protección divina. La mezcla, tan poco convencional como efectiva, circuló rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el contraste entre lo urbano y lo religioso.

Lejos de ser un hecho aislado, el padre Guilherme ya es reconocido por este tipo de intervenciones. Su propuesta combina sonidos electrónicos con referencias de fe, logrando un lenguaje que se siente cercano para quienes no necesariamente conectan con los formatos tradicionales de la Iglesia.

De eventos masivos a fenómeno digital

El sacerdote no es ajeno a los escenarios multitudinarios. Su nombre ya había sonado fuerte en encuentros de gran escala como la Jornada Mundial de la Juventud, donde su faceta como DJ llamó la atención a nivel internacional.

Ese mismo estilo lo llevó incluso a presentarse allí, en Argentina, ante unas 100 mil personas, donde encabezó una “misa” con tintes electrónicos en homenaje al fallecido Papa Francisco. Durante dos horas, familias, jóvenes y curiosos siguieron el ritmo de su música mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del pontífice argentino, de Juan Pablo II y símbolos de paz.

“La danza no es moda, es pasión”, se escuchó en el inicio de aquel evento. Luego, el propio sacerdote tomó la consola y animó al público con un “Dios los bendiga y vamos a bailar”, dejando claro que su propuesta no busca reemplazar lo espiritual, sino acercarlo desde otro lugar.

Un puente entre tradición y cultura pop

Con más de tres millones de seguidores en Instagram y cientos de miles de oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify, el padre Guilherme encontró una fórmula que despierta curiosidad y debate. Para algunos, su estilo rompe esquemas, para otros, es una forma necesaria de adaptación.

Su historia también tiene un punto de inflexión. Fue la inspiración del propio Papa Francisco lo que lo motivó a profesionalizar su faceta como DJ y apostar por un camino que mezcla vocación religiosa y cultura contemporánea.

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