Bad Bunny apuesta a la moda en colaboración con Zara

Algo venía siendo muy evidente con Bad Bunny cuando empezó a jugar con su propio vestuario y es que, muy probablemente, no le interesa encajar en moldes. Ahora, su visión llega a las tiendas de Zara con “Benito Antonio x Zara”, una colaboración que es el acceso directo al universo estético que el artista ha construido con paciencia y atrevimiento.

Lejos de una simple colección cápsula, este lanzamiento permite que sus seguidores traduzcan su estilo colorido a la vida real, desde los paisajes de Puerto Rico, hasta la energía del verano.

Esta idea venía gestándose desde hace algún tiempo. Durante el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, ante millones de espectadores, el músico apareció con dos atuendos trabajados de la mano de la marca española.

Semanas más tarde, en la Met Gala, lució un esmoquin negro diseñado junto a la firma, una versión sobria de ese personaje que él mismo ha creado. El momento definitivo llegó cuando la tienda de Plaza Las Américas, en San Juan, se transformó en un pop-up dedicado a la línea incluso antes del anuncio global. Benito se presentó allí sin previo aviso y convirtió a Puerto Rico en el primer territorio en ver las piezas de cerca.

De hecho, luego del Super Bowl, los empleados de la sede de Inditex en Arteixo, en la provincia de A Coruña, casa matriz de Zara, recibieron una camiseta muy parecida a la que el artista puertorriqueño llevó durante su aparición en el evento.

El obsequio llegó junto a un mensaje firmado por él mismo: “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!”.

La colección responde a su forma de vestir

El proyecto tomó forma con la guía de su director creativo, Janthony Oliveras, quien ha acompañado la evolución visual del artista a lo largo de los últimos años. Entre ambos reunieron 150 prendas que combinan sastrería relajada, básicos amplios, texturas artesanales y gráficos rotundos.

Cada pieza conecta con la manera en la que Benito se mueve entre la calle y el escenario, con mezclas espontáneas, capas inesperadas y una paleta que remite al álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

La campaña, fotografiada por STILLZ en Puerto Rico, consolida ese relato visual. El artista aparece sobre una roca rodeado de mar, acompañado por un bote artesanal cuya vela está confeccionada con fragmentos de la propia colección.

Lo que ofrece Benito “Antonio x Zara”

La línea intenta mostrar moda urbana que dialoga directamente con su estética cotidiana con piezas como trajes completos, incluido el conjunto color crema que llevó en el Super Bowl, crop tops, camisetas, sudaderas, bermudas, camisas y accesorios, una visión retro con sastrería flexible y toques del streetwear, construida en tonos intensos inspirados en “Debí Tirar Más Fotos”.

Finalmente, para el gigante español Zara, esta colaboración significa mucho. Analistas interpretan el lanzamiento global, programado para el 21 de mayo, como un mensaje dirigido al segmento premium, parte del impulso que ha venido tomando la compañía.

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