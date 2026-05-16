No la olvida: Feid recibe premio y menciona a Karol G

La noche avanzaba entre aplausos y homenajes en Bogotá cuando Feid decidió darle un matiz mucho más personal y, probablemente algo inesperado a su discurso. Tras recibir el premio a Mejor Colaboración Urbana por Verano Rosa, el artista no sólo agradeció a su equipo, también le dedicó una mención que nadie esperaba: su reconocimiento directo a Karol G.

El público reaccionó de inmediato, consciente de la historia que ambos compartieron fuera del estudio de grabación. La colaboración entre los dos había dejado huella en el género urbano y, aunque su relación sentimental terminó meses atrás, el vínculo musical continuaba vigente.

La sorpresa por la mención a Karol G

La canción premiada forma parte de Tropicoqueta, el trabajo más reciente de la artista, y se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del año. Desde el inicio, el tema llamó la atención por la evidente conexión artística entre ambos, algo que el propio cantante quiso subrayar justo después de recibir el galardón.

Frente a las cámaras y con su equipo de producción detrás, Feid soltó la frase que encendió a los asistentes: “Gracias a Caro”. La reacción en el teatro fue inmediata, y en redes sociales no tardaron en aparecer clips del momento.

Vestido con un traje de arriero con detalles verdes, el cantante continuó su discurso: “Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba”.

Entre lo personal y lo profesional

La ruptura entre ambos, confirmada por Karol G tiempo atrás, no ha frenado el interés del público por lo que pueda quedar de esa conexión creativa. Las nuevas letras de Feid han sido objeto de todo tipo de interpretaciones, especialmente entre quienes siguen cada paso de los dos artistas desde hace años.

A pesar de que cada uno continúa su camino, el agradecimiento público dejó ver muy claramente que la colaboración profesional sigue viva y muy bien apreciada. En una ceremonia repleta de figuras de la música colombiana, ese momento logró destacarse por la mezcla de emoción y respeto.

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