Karol G será homenajeada en los AMAs 2026 y actuará en la gala

La presencia de Karol G en los American Music Awards 2026 ya estaba generando expectativas, pero la ceremonia sumó un elemento que elevó por completo el entusiasmo de sus seguidores.

La artista será homenajeada con el Premio Internacional de Excelencia Artística, un reconocimiento que CBS y Dick Clark Productions anunciaron destacando su alcance global y su influencia dentro y fuera de la música.

Este galardón no se entrega desde 2009, año en el que Whitney Houston lo recibió, y sólo ha sido concedido a figuras que marcaron generaciones. En ese grupo aparecen nombres como Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

En el comunicado compartido por los productores ejecutivos Barry Adelman y Alexi Mazareas, ambos subrayaron la importancia de su presencia en la cultura pop: “Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans alrededor del mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes”, expresaron. Más adelante añadieron: “Nos enorgullece homenajear a Karol G con el Premio Internacional de Excelencia Artística por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”.

Su momento profesional sigue en ascenso

Karol G llega a esta ceremonia después de una seguidilla de hitos. El mes pasado se convirtió en la primera artista latina en encabezar “Coachella”, un logro que redondea un año de creciente visibilidad.

Su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, que iniciará el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, se expandió de 39 a 63 conciertos gracias a la demanda, con 2 millones de boletos vendidos en sólo cuatro días. Este tour acompaña el lanzamiento de su álbum “Tropicoqueta”, estrenado en 2025, trabajo que alcanzó el No. 1 en la lista Top Latin Albums y la dejó nominada en tres categorías de los AMAs, incluida la de mejor álbum latino.

A esto se suma un historial que sostiene su peso en la industria con más de 128,000 millones de streams acumulados, más de 310 certificaciones de Platino en Estados Unidos y el hecho de ser la única mujer en obtener el Grammy al mejor álbum de música urbana.

Su proyecto “Mañana Será Bonito”, publicado en 2023, abrió camino al ser el primer disco en español de una artista femenina que debutó como líder del Billboard 200. Además, su “Mañana Será Bonito Tour” superó los 2,3 millones de boletos vendidos y recaudó más de 300 millones de dólares en 62 fechas.

La ceremonia estará cargada de actuaciones

La edición 52 de los AMAs se transmitirá el Día de los Caídos, el 25 de mayo, desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas a través de CBS y Paramount+, con un inicio programado para las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.

Queen Latifah estará a cargo de la conducción y la noche reunirá a artistas como Hootie & the Blowfish, KATSEYE, Keith Urban y Maluma, entre otros. Las entradas están disponibles mediante AXS.

En cuanto a las nominaciones, Taylor Swift encabeza la lista con ocho menciones, seguida por Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter y SOMBR, cada uno con siete.

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