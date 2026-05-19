Karol G reafirma su amistad con Anahí al enviarle un detalle por su cumpleaños

La cantante Karol G tuvo un cariñoso gesto de amistad con la actriz y cantante mexicana Anahí por su cumpleaños número 43.

La exintegrante de RBD celebró su cumpleaños con un viaje a la playa con su esposo Manuel, sus hijos ‘Manu’ y Emiliano, y otros integrantes de su familia, como su hermana Marichelo Puente y su hija Ana Pau.

A través de sus historias de Instagram, Anahí compartió una foto del detalle que le envió Karol G para expresar su cariño por ella. La colombiana envió un ramo de flores con una nota, cuyo mensaje fue compartido por la actriz en la publicación.

“Reina. Deseo mucha salud y vida para ti y tu familia… que sigas conservando siempre esa alegría, encanto y bondad que te caracterizan, y que tu corazoncito cada vez esté más cerca de las cosas que te llenan de paz. ¡¡Feliz cumpleaños!!”, decía el mensaje de “La Bichota”.

Anahí, quien interpretó a Mia Colucci en RBD, compartió la foto de las flores y sobre ella escribió: “I love you” (te quiero).

Anahí saltó a la fama por su papel en la serie Rebelde y en la agrupación musical “RBD”, derivada de la serie. Esta serie, protagonizada por Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckerman, Christian Chávez y Poncho Herrera, se convirtió en un ícono de la cultura pop de la década de los 2000, marcando a toda una generación.

Karol G se ha declarado fan de RBD y ha expresado cómo esa producción marcó su adolescencia. El primer contacto entre Anahí y Karol G ocurrió en 2022, cuando la colombiana invitó a la estrella mexicana a participar en su concierto en Ciudad de México como parte de su gira “Bichota Tour”.

Para sorpresa de todos, Anahí aceptó la invitación de Karol G marcando su regreso a los escenarios tras más de una década de ausencia.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy superfan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo Karol G al presentar a Anahí en el show.

Tras el concierto, Karol G publicó el video de su actuación con Anahí en la que cantaron juntas “Sálvame” de RBD. “Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que, aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS. Mi reina @anahi, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MÍ; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! Tú y yo para siempre”, concluyó Karol G.

Sigue leyendo:

·No la olvida: Feid recibe premio y menciona a Karol G

·Karol G será homenajeada en los AMAs 2026 y actuará en la gala

·Karol G lanza un concurso para regalar boletos a sus fans