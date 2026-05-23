Trump anuncia que negocia con Irán los últimos detalles del acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que se están ultimando los detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y podría ser anunciado en los próximos días.

El mandatario hizo el anuncio a través de su red social Truth Social, luego de sostener conversaciones telefónicas con varios líderes de Medio Oriente y con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”, escribió Trump.

Según el presidente estadounidense, en las últimas horas mantuvo lo que calificó como “una conversación productiva” con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, así como con el mariscal paquistaní Asim Munir, quien estaría actuando como mediador en los contactos con Teherán.

Con ese grupo de interlocutores, explicó Trump, se ha estado negociando un “memorando de entendimiento sobre la paz con Irán”, el cual, aseguró, aún no ha sido finalizado.

El mandatario también informó de una llamada telefónica con Netanyahu, que, de acuerdo con su versión, “transcurrió muy bien”.

El anuncio se produce en medio de señales contradictorias sobre el avance de las conversaciones. Durante el sábado, el Ministerio de Exteriores de Irán, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y mediadores paquistaníes señalaron que se habían registrado progresos importantes en las negociaciones.

Por su parte, Trump decidió cancelar sus planes de pasar el fin de semana en su club de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para seguir de cerca el proceso. En la Casa Blanca se reunió con su equipo de seguridad nacional, incluidos los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Las negociaciones entre Washington y Teherán se han desarrollado en las últimas semanas mediante intercambios de propuestas a través de Pakistán. Sin embargo, Trump ha expresado frustración por la negativa iraní a comprometerse a detener el enriquecimiento de uranio, una de las principales exigencias de Estados Unidos, y ha advertido con la posibilidad de retomar acciones militares si no hay avances.

El estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, ha estado en el centro de las tensiones. Irán ha planteado la posibilidad de cobrar peajes por su tránsito y en el pasado llegó a restringir su uso en respuesta a operaciones militares estadounidenses e israelíes.

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