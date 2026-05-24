Departamento de Justicia borra publicaciones sobre el asalto al Capitolio y las tilda de “propaganda partidista”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó de su página web decenas de comunicados relacionados con los procesos penales derivados del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, una decisión que la administración de Donald Trump defendió al calificar esos contenidos como “propaganda partidista”.

La medida, reseñó la agencia de noticias The Associated Press, representa un avance en los esfuerzos del gobierno republicano por replantear la narrativa oficial sobre los disturbios ocurridos hace más de cinco años, cuando cientos de simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

Los comunicados retirados incluían detalles sobre acusaciones, condenas y sentencias contra participantes del ataque, así como documentos relacionados con casos emblemáticos de conspiración sediciosa contra integrantes de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers.

La controversia surgió después de que un periodista denunciara el viernes en la red social X que el Departamento de Justicia estaba eliminando “silenciosamente” publicaciones vinculadas al 6 de enero, entre ellas la de un hombre de Texas que se declaró culpable de agresión y enfrentaba además cargos estatales por solicitar a un menor.

En respuesta, la cuenta oficial de “respuesta rápida” del Departamento de Justicia aseguró que la eliminación no se estaba realizando de manera discreta y defendió la medida como parte de una reversión de las políticas de la administración de Joe Biden.

“Nos enorgullece revertir la instrumentalización del Departamento de Justicia bajo la administración Biden. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para reparar el daño causado a quienes fueron perseguidos con fines políticos”, señaló el organismo en X.

“Esto incluye eliminar la propaganda partidista del sitio web del Departamento de Justicia”, añadió.

La decisión ocurre en medio de una revisión de los casos vinculados al ataque al Capitolio impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. En su primer día de mandato, el presidente republicano otorgó indultos, conmutaciones de pena o prometió retirar los cargos contra más de 1,500 personas acusadas por los hechos del 6 de enero, incluidos condenados por agresiones violentas contra policías utilizando objetos como astas de bandera, un palo de hockey y una muleta.

Además, el Departamento de Justicia anunció esta semana la creación de un fondo de $1,776 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que, según el gobierno, habrían sido investigados o procesados injustamente durante la administración Biden.

El fiscal general interino, Todd Blanche, no descartó que personas condenadas por actos violentos durante el asalto al Capitolio puedan acceder a esas compensaciones.

AP también reportó que el Departamento de Justicia solicitó recientemente a un tribunal federal de apelaciones anular las condenas por conspiración sediciosa contra miembros de Proud Boys y Oath Keepers. La petición fue aprobada el jueves y, un día después, el gobierno pidió formalmente el cierre de los casos restantes contra integrantes de esos grupos.

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