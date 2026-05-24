EE.UU. estima que pacto con Irán podría retrasarse más allá de este domingo

La Casa Blanca considera que un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz podría concretarse en los próximos días, aunque las negociaciones aún siguen abiertas por desacuerdos pendientes dentro del gobierno iraní, reportó el medio estadounidense Axios.

De acuerdo con un alto funcionario de la administración de Donald Trump citado por el medio, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ya habría aprobado el esquema general del pacto, pero el proceso de toma de decisiones en Teherán continúa retrasando el cierre definitivo.

Durante el fin de semana se especuló con la posibilidad de que el entendimiento fuera firmado este domingo, aunque ahora Washington cree que el anuncio podría demorarse algunos días más.

Trump dice que las conversaciones avanzan

El propio Trump aseguró este domingo en Truth Social que las negociaciones con Irán avanzan “de manera constructiva”, aunque afirmó haber pedido a su equipo negociador que no acelere el proceso.

El mandatario insistió en que cualquier acuerdo deberá impedir que Teherán pueda desarrollar armas nucleares.

“Deben comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”, escribió.

Qué incluiría el borrador del acuerdo

Según filtraciones publicadas por medios estadounidenses, el borrador contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El posible pacto también incluiría el levantamiento de algunas sanciones contra Irán, el desbloqueo de fondos iraníes congelados y una extensión de 60 días del alto el fuego mientras continúan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Republicanos cuestionan las concesiones

Las conversaciones han provocado críticas dentro del propio Partido Republicano.

Algunos aliados de Trump cuestionaron las concesiones incluidas en el borrador y pusieron en duda la justificación de la ofensiva militar lanzada por Washington contra Irán meses atrás, si finalmente el régimen iraní termina obteniendo beneficios diplomáticos y económicos.

Desde la India, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente las negociaciones y rechazó las acusaciones de que la Casa Blanca esté fortaleciendo a Teherán.

“La idea de que el presidente vaya a aceptar un acuerdo que termine poniendo a Irán en una posición más fuerte respecto a sus ambiciones nucleares es absurda”, declaró Rubio.

Con información de EFE.

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