El West Ham United desciende de la Premier League tras 15 años

El West Ham United consumó su descenso a la Championship pese a imponerse este domingo por un contundente 3-0 al Leeds United en la última jornada de la Premier League.

El resultado terminó siendo estéril para los del este de Londres, quienes necesitaban obligatoriamente los tres puntos y una derrota en paralelo del Tottenham Hotspur para mantener la categoría, un milagro que no se concretó debido al triunfo de los Spurs ante el Everton.

El equipo dirigido por el estratega portugués Nuno Espírito Santo asumió el protagonismo del encuentro en el London Stadium. Aunque el mediocampista luso Mateus Fernandes se topó en los primeros compases con las notables intervenciones del guardameta Mads Hermansen, el marcador logró destrabarse gracias a un certero remate de cabeza del delantero argentino Taty Castellanos, quien aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Jarrod Bowen.

El Leeds United dispuso de opciones para cambiar el rumbo del partido antes del entretiempo, destacando una clara oportunidad desperdiciada por Dominic Calvert-Lewin. Sin embargo, en la etapa complementaria, los Hammers estiraron la ventaja a falta de diez minutos para el final por obra del propio Bowen, quien firmó el segundo de la tarde apenas días después de confirmarse su ausencia en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial 2026. Ya en el tiempo de descuento, el experimentado atacante Callum Wilson selló la goleada con el tercer tanto definitivo.

A pesar de la sólida exhibición futbolística y de la ebullición de una grada que aguardaba noticias favorables desde el otro frente, el pitido final decretó la pérdida de categoría de la entidad londinense.

El West Ham United desciende a la segunda división del fútbol inglés por primera vez desde el año 2011, cerrando una campaña muy dolorosa en el decimoctavo puesto de la clasificación general con 39 puntos.

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