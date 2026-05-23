Tensiones entre el alcalde de Nueva York y la jefa del NYPD por costos de seguridad durante el Mundial 2026

A un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la organización del evento provoca tensiones políticas y operativas en Nueva York. El medio Politico reseñó que el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, mantienen desacuerdos internos sobre cómo enfrentar el enorme despliegue de seguridad que requerirá el torneo y otros eventos masivos previstos para el verano.

Aunque varios partidos, incluida la final, se disputarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las autoridades esperan que más de 1 millón de visitantes circulen o permanezcan en los cinco distritos de Nueva York durante las cinco semanas del campeonato. De acuerdo con estimaciones de la oficina del contralor municipal Mark Levine, el impacto económico podría ser significativo, pero también aumentarán los riesgos de seguridad y las exigencias logísticas.

En ese contexto, Tisch evalúa implementar turnos policiales de 12 horas durante parte del torneo, medida que implicaría un fuerte incremento en el gasto por horas extras. Politico señaló, citando fuentes cercanas a las conversaciones, que el NYPD considera indispensable ampliar la presencia policial debido a la coincidencia del Mundial con las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, el evento marítimo Sail250 y otros festivales y desfiles veraniegos.

La comisionada advirtió recientemente que Nueva York continúa siendo un objetivo potencial para amenazas terroristas internacionales y que los riesgos podrían intensificarse por el contexto geopolítico global.

“Esta ciudad será sede de importantes eventos internacionales, grandes concentraciones públicas y conmemoraciones históricas que atraerán a millones de personas”, afirmó Tisch durante un evento de la Asociación para una Mejor Nueva York, citado por Politico.

Durante su campaña, Mamdani prometió reducir el gasto excesivo en horas extras del NYPD, cuyo presupuesto rondó los $1,000 millones de dólares en el último año fiscal. Sin embargo, su administración reconoce que el Mundial obligará a reforzar la seguridad y requerirá pagos adicionales.

Un portavoz de la alcaldía indicó a Politico que el alcalde sigue comprometido con eliminar horas extras “abusivas o innecesarias”, aunque admitió que la coincidencia de grandes eventos hará inevitables ciertos gastos extraordinarios.

Las diferencias también han surgido alrededor de las actividades paralelas que Mamdani busca promover para aprovechar el ambiente mundialista. El alcalde anunció eventos públicos para ver partidos en cada distrito, así como iniciativas deportivas para estudiantes y propuestas de festivales callejeros vinculados al torneo.

No obstante, varias de esas ideas han encontrado resistencia dentro del NYPD por preocupaciones relacionadas con seguridad y disponibilidad de personal. De acuerdo con Politico, algunas celebraciones adicionales ya habrían sido canceladas tras objeciones policiales.

Pese a las diferencias ideológicas entre ambos funcionarios, el reporte destaca que Mamdani y Tisch han construido una relación de cooperación pragmática. El alcalde, identificado con el ala progresista y crítico histórico de prácticas policiales, ha mantenido a Tisch, considerada una figura moderada, al frente del NYPD como una forma de proyectar estabilidad en materia de seguridad pública.

Politico recordó que Mamdani había defendido anteriormente reformas profundas al departamento policial, incluyendo la eliminación de la base de datos de pandillas y la disolución de unidades especiales. Pero varias de esas propuestas han perdido impulso desde que asumió el cargo.

Por su parte, Tisch ha ganado peso dentro de la administración y, según diversas fuentes citadas por el medio, ha logrado imponer posiciones importantes en múltiples debates internos.

El exalcalde Bill de Blasio defendió la relación entre ambos y aseguró que comparten más similitudes de las que aparentan. “Son dos personas muy inteligentes, comprometidas con el servicio público y con una mentalidad reformista”, declaró a Politico.

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