Aumentan más del 60% las muertes por incendios en NYC en 2026

Las muertes por incendios en la ciudad de Nueva York registran un aumento superior al 60% en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Las autoridades señalan que el incremento ha encendido las alertas en la ciudad y ha reabierto el debate sobre la seguridad en edificios residenciales.

De acuerdo a CBS News, hasta el momento, 46 personas han muerto en incendios en lo que va del año, según el primer subcomisionado del FDNY, Daniel Flynn, quien calificó la situación como muy preocupante.

Cifras comparables a años críticos en la ciudad

Las cifras se acercan a los niveles registrados en 2022 y 2023, años marcados por incendios graves relacionados en parte con baterías de bicicletas eléctricas.

En 2022 se registraron 47 muertes a estas alturas del año, mientras que en 2023 la cifra fue de 48.

En contraste, los años 2024 y 2025 mostraron una reducción en las muertes por incendios, con cifras de 32 y 28 respectivamente en el mismo periodo.

Sin embargo, la tendencia ha cambiado nuevamente en 2026, lo que genera preocupación entre funcionarios de emergencia y expertos en seguridad contra incendios.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es el aumento de incendios intencionales, que representan cerca de una cuarta parte de las muertes registradas este año.

Flynn explicó que este año se han registrado 12 muertes relacionadas con incendios provocados, mientras que el año pasado solo fueron 3.

Las investigaciones se realizan en conjunto con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que ya ha efectuado varios arrestos vinculados a estos casos.

Incendios en El Bronx e Inwood bajo investigación

En el Bronx, un incendio en el que murieron 3 niños fue agravado preliminarmente por puertas abiertas en el edificio, lo que facilitó la propagación del fuego.

Casos similares ocurrieron en Inwood y en otro incendio en abril en El Bronx, donde la falta de contención del humo y del fuego agravó las consecuencias.

El FDNY continúa investigando estos incidentes para determinar responsabilidades y prevenir nuevos casos.

El FDNY insiste en que cerrar las puertas puede salvar vidas y reducir la propagación del humo en edificios residenciales.

El humo es una de las principales causas de muerte en incendios, más letal que las llamas en muchos casos, advierten las autoridades.

“El simple hecho de cerrar una puerta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señalan voceros del cuerpo de bomberos.

El FDNY continúa con campañas de prevención e inspecciones mientras busca revertir la tendencia antes de que termine el año.

El repunte de muertes por incendios ha generado preocupación entre especialistas en seguridad urbana y organizaciones comunitarias en Nueva York. Las autoridades insisten en que muchos de los incidentes recientes podrían haberse evitado con medidas básicas de prevención.

Factores de riesgo en edificios residenciales

En edificios antiguos, la propagación del fuego puede ser más rápida debido a estructuras deterioradas y falta de mantenimiento.

Las baterías de bicicletas eléctricas han sido señaladas en años recientes como un factor de riesgo en incendios urbanos.

Sin embargo, las autoridades señalan que este año el incremento está más asociado a incendios intencionales.

La coordinación entre el FDNY y el NYPD ha permitido avanzar en investigaciones y detenciones en varios casos relevantes.

Los incendios intencionales siguen bajo investigación y han llevado a una mayor cooperación interinstitucional. Las autoridades buscan frenar este tipo de delitos que impactan directamente en las estadísticas de mortalidad.

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