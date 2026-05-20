Tener una mascota en EE.UU. ya puede costar más de $3,000 al año y las visitas al veterinario son el mayor golpe

Tener una mascota en Estados Unidos se ha vuelto un gasto mucho más difícil de sostener para millones de familias. Solo en el primer año, mantener un perro puede costar más de $3,000 entre vacunas, comida, consultas veterinarias y accesorios básicos, una cifra que ya compite con otros gastos esenciales del hogar como la renta, la comida de la semana o los servicios.

El problema se ha agravado en los últimos años. Los precios de los servicios veterinarios han aumentado casi 60% desde 2014, según datos del Índice de Precios al Consumidor federal (BLS), por lo que cada vez más dueños de mascotas reconocen que tienen dificultades para cubrir emergencias médicas o consultas rutinarias. Por ello, muchas familias reconocen que el cariño por sus animales ahora también viene acompañado de una presión económica constante.

El veterinario, el gasto que más duele

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) estima que el costo de manutención de un perro en Estados Unidos puede ascender hasta $3,221 en el primer año, sin contar emergencias.

Luego, una visita de rutina al veterinario en EE.UU. puede costar entre $150 y $350, dependiendo del estado y del tipo de consulta, y ante una emergencia se dispara: desde $3,000 hasta $7,000 por una cirugía grave, según la ASPCA. Ese escalón entre un chequeo rutinario y la emergencia es donde muchas familias se quedan sin opciones.

Por su parte, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) documentó en febrero de 2026 que los precios veterinarios superaron la inflación general en 2025, con un alza de 2.4% en el índice general frente a incrementos más pronunciados en la atención animal. Las prácticas reportaron un aumento de ingresos del 2.5% en 2025, pero con un descenso de aproximadamente 3% en visitas. Esto es: visitas más costosas, pero menos personas que puedan ir.

¿Por qué los costos veterinarios no paran de subir?

Hay razones estructurales detrás del alza que no van a desaparecer pronto. Grandes corporaciones como Mars, VCA y Banfield han comprado miles de clínicas independientes en los últimos años. Cuando esto ocurre, los precios suelen subir entre 10% y 25% en los siguientes dos o tres años para cubrir sus márgenes de ganancia, de acuerdo con análisis de PetPlanWise publicado en mayo de 2026.

A eso se suma la escasez de veterinarios. La AVMA ha alertado que persiste una falta sostenida de médicos veterinarios y técnicos certificados desde 2020. La pandemia impulsó la adopción de mascotas entre un 10% y 15%, pero las escuelas de veterinaria solo aumentan el número de egresados entre 2% y 3% anual. El resultado: hay más mascotas que nunca y menos profesionales para atenderlas.

El impacto diferenciado en familias de bajos ingresos

No todos los dueños de mascotas sienten el mismo golpe.

Datos de tarjetas de crédito y débito del Bank of America publicados en mayo de 2026 revelan que los hogares jóvenes de menores ingresos son los que más han recortado su gasto en tiendas de mascotas. También se redujo la adopción de nuevas mascotas en el último año, especialmente para perros, lo que sugiere que la asequibilidad está cambiando las decisiones de muchas familias.

Para las familias hispanas, el peso es doble: muchas viven en ciudades donde los veterinarios corporativos dominan el mercado y los precios son más altos. No pueden cubrirlos porque enfrentan otras presiones financieras como renta, comida y gasolina que compiten directamente con el presupuesto de la mascota.

Lo que puedes hacer para reducir el gasto en tu mascota

Si tienes una mascota o estás pensando en adoptar una, estas estrategias pueden ajustarse a tu presupuesto:

Busca clínicas independientes : suelen cobrar entre un 10% y un 20% menos que las clínicas corporativas por los mismos servicios

: suelen cobrar entre un que las clínicas corporativas por los mismos servicios Compra medicamentos en farmacias en línea : el ahorro puede ser del 30% al 60% frente al precio en consultorio por la misma receta

: el ahorro puede ser del frente al precio en consultorio por la misma receta Contrata un seguro cuando la mascota es joven : las primas para cachorros son entre 30% y 40% más baratas que para adultos, antes de que aparezcan condiciones preexistentes

: las primas para cachorros son entre que para adultos, antes de que aparezcan condiciones preexistentes Construye un fondo de emergencia : la AVMA recomienda al menos $3,000 para perros y $2,000 para gatos . Este fondo debe considerarse parte de un gasto fijo del hogar, no como imprevisto

: la AVMA recomienda al menos y . Este fondo debe considerarse parte de un gasto fijo del hogar, no como imprevisto Pide cotizaciones por escrito: en la mayoría de los estados es obligatorio para procedimientos que superen los $500

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de los gastos veterinarios

¿Cuánto cuesta tener un perro en EE.UU. al año?

Según la ASPCA, el primer año puede costar hasta $3,221, incluyendo veterinario, comida, accesorios y vacunas. Después, el gasto promedio va de $1,500 a $3,000 anuales, dependiendo de la raza y el estado donde vivas.

¿Cuánto cuesta un gato al año en comparación con un perro?

El primer año de un gato puede llegar a $1,904, de acuerdo con la ASPCA. En general, los gatos son más económicos de mantener, aunque los gastos veterinarios de emergencia pueden igualarse.

¿Por qué han subido tanto los precios veterinarios?

Los costos veterinarios han subido casi 60% desde 2014, según el BLS. Las causas son: escasez de veterinarios, compra masiva de clínicas por corporaciones privadas y el encarecimiento de medicamentos y equipos especializados.

¿Existe seguro médico para mascotas en EE.UU.?

Sí. En 2024, más de 6 millones de mascotas estaban aseguradas en EE.UU. Las primas anuales pueden rondar los $300 a $600, una fracción de lo que puede costar una emergencia.

Conclusión

El costo de tener una mascota en EE.UU. ya no es un gasto menor ni predecible. Con precios que llevan una década subiendo más rápido que la inflación y una industria cada vez más concentrada en grandes corporaciones, la tendencia no muestra señales claras de revertirse.

Para las familias que ya tienen mascota, el riesgo real es enfrentar una factura inesperada que llega sin aviso. Prepararse con un fondo de emergencia, un seguro contratado a tiempo y una clínica independiente puede ser la diferencia entre conservar a su compañero o asumir una decisión imposible.

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