María Corina Machado dice que será candidata en unas nuevas presidenciales “libres y justas”

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó este sábado que volverá a aspirar a la presidencia de Venezuela en unas próximas elecciones y reafirmó la necesidad de que el país celebre unos comicios “libres y justos” con garantías democráticas.

Durante un encuentro con dirigentes opositores en Panamá, Machado aseguró que tiene previsto regresar a Venezuela antes de que termine 2026 y reiteró que sigue comprometida con una transición democrática en el país sudamericano. La información fue publicada por la agencia Associated Press.

“Seré candidata, pero puede que haya otras, por supuesto”, declaró Machado ante periodistas en Ciudad de Panamá. “Me encantaría competir con todos, con cualquiera que quiera ser candidato”, agregó.

Las declaraciones llegan más de cuatro meses después de que la Casa Blanca modificara su estrategia hacia Venezuela y comenzara a trabajar con figuras cercanas al oficialismo tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, un hecho que alteró el panorama político venezolano.

Machado permanece en el exilio desde diciembre, cuando salió de Venezuela luego de haber permanecido oculta durante casi un año. Posteriormente viajó a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.

La dirigente sostuvo que la oposición continúa defendiendo la realización de elecciones presidenciales “en las que voten todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país”. No obstante, reconoció que todavía no existe claridad sobre cuándo podrían celebrarse esos comicios.

El presidente estadounidense Donald Trump y altos funcionarios de su administración han respaldado a la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ocupa ese cargo aún cuando la Constitución señala que el plazo ya culminó y que debía convocar a unas elecciones presidenciales.

Machado afirmó que organizar unas presidenciales bajo estándares democráticos requeriría entre siete y nueve meses de preparación. Entre las condiciones necesarias mencionó la designación de autoridades electorales neutrales, la actualización del registro de votantes y garantías para que candidatos opositores puedan competir sin interferencias gubernamentales.

En los últimos años, Machado se consolidó como la principal figura opositora al chavismo. Sin embargo, el entonces régimen de Maduro le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2024, lo que llevó a la oposición a respaldar la candidatura del diplomático retirado Edmundo González.

Aunque las autoridades electorales proclamaron rápidamente la victoria de Maduro tras el cierre de las urnas, la oposición demostró con pruebas que González obtuvo una ventaja superior a dos votos por cada uno conseguido por el dirigente oficialista.

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