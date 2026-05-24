Polémica en New York Giants: Abdul Carter criticó a Jaxson Dart por apoyar y presentar a Trump en evento en Nueva York

Abdul Carter, apoyador de los New York Giants, generó revuelo en redes al criticar a su mariscal de campo, Jaxson Dart, por aparecer en un evento en Nueva York presentando al presidente Donald Trump.

Carter hizo público un comentario en el que mostró su sorpresa cuando vio el video por primera vez, incluso pensó que era falso. “Pensé que esta mier** era IA, ¿qué estamos haciendo, hombre?”, escribió en X.

Me & JD6 are good! We spoke earlier as Men. Yall can keep yall narratives. — Abdul Carter (@1NCRDB1) May 23, 2026

La reacción no cayó bien entre seguidores de Trump, que lo atacaron de inmediato. También intervino el asesor político Alex Bruesewitz, quien afirmó que Carter debía disculparse con el equipo por intentar “ganar puntos fáciles con el público progre” y por “avergonzar públicamente” a Dart.

Horas después, Carter tuvo que salir a rebajar públicamente la tensión ante las especulaciones de vestuario roto dentro de New York Giants por culpa de las tendencias políticas.

Carter dijo que habló con Dart por teléfono y que la situación quedó resuelta. “Yo y JD6 estamos bien. Hablamos antes como hombres. Ustedes pueden quedarse con sus narrativas”, publicó.

Me & JD6 are good! We spoke earlier as Men. Yall can keep yall narratives. — Abdul Carter (@1NCRDB1) May 23, 2026

El pasado viernes, Jaxson Dart, quarterback novato de los New York Giants, apareció en un evento político en Nueva York presentando al presidente Donald Trump.

El hecho no fue un saludo casual, sino que subió al escenario, lo presentó y Trump lo elogió públicamente, diciendo que era un “futuro miembro del Salón de la Fama”.

Incluso Dart llegó a bromear sobre si podría perder fans por el apoyo público a Trump. En pleno mitin se atrevió a bromear asegurando que “no creía que los pelo azul” vieran la NFL.

Este apoyo político de Dart se da en medio de una polarización política en Estados Unidos y un clima antimigrante. De hecho, tanto Nueva Jersey como Nueva York votaron por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.



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