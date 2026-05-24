Reportera de Apple TV golpeada por un bolazo de ‘foul’ en partido de Baltimore Orioles

La reportera Tricia Whitaker, parte del equipo de transmisiones de Apple TV+, terminó convirtiéndose en noticia el viernes por la noche en Baltimore. ¿La razón? Una bola de foul la golpeó en la muñeca mientras cubría la victoria de los Orioles sobre los Detroit Tigers.

Whitaker estaba en su labor habitual en Camden Yards cuando un batazo desviado del receptor Adley Rutschman salió directo hacia la zona donde ella trabajaba.

El impacto le dio de lleno en la muñeca izquierda y obligó al personal médico del equipo a atenderla de inmediato.

La periodista compartió en sus redes una imagen con hielo y vendaje en el brazo, acompañada de una frase que resumía el momento con sarcasmo.

“Buenas noticias: Adley Rutschman tiene una velocidad de salida de élite. Malas noticias: mi muñeca la absorbió”, escribió Whitaker en el video que publicó mostrando su mano y muñeca izquierdas dentro de una bolsa plástica con hielo.

Al día siguiente, ya con el susto pasado, Whitaker aseguró que se encontraba bien y agradeció al cuerpo médico de los Orioles por mantenerla atendida durante todo el juego.

Incluso bromeó con que, por primera vez, le tocó ser ella la protagonista de una “lesión” en lugar de reportarla.

“Por si alguien se lo preguntaba: la velocidad de salida de Adley Rutschman sigue siendo de élite. Mi antebrazo es la prueba”, publicó Whitaker en X el sábado.

“Ya descubrí lo que se siente ser la noticia de la lesión en lugar de reportarla; a la lista de lesionados por 10 días, molestias en el antebrazo”. “P.D. ¡Estoy bien! ¡Gracias al personal médico de los Orioles por vendarme el brazo y ponerme hielo durante todo el juego!”, añadió.

😳 In case anyone was wondering — Adley Rutschman’s exit velo is still elite. My forearm is proof.



Found out what it feels like to be the injury update instead of reporting it ☠️ 10-day IL, forearm discomfort.



(PS I’m fine 😂 thanks to the Oriole’s medical staff for the… pic.twitter.com/mrzr95ub5R — Tricia Whitaker (@TriciaWhitaker) May 23, 2026

Whitaker, quien cubre MLB para Apple TV+ desde 2022, es conocida por generar momentos espontáneos en las transmisiones de los viernes.

La temporada pasada se volvió viral cuando el mánager de los Brewers, Pat Murphy, sacó un hot cake de su bolsillo en plena entrevista y hasta le ofreció un pedazo, que ella aceptó en vivo.



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