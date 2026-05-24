Trump llama “perdedores” a críticos del acuerdo con Irán y defiende su negociación

El presidente Donald Trump arremetió este domingo contra los críticos del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, calificándolos de “perdedores” y defendiendo que el pacto que su administración negocia será superior al acuerdo nuclear firmado en 2015 durante el gobierno de Barack Obama.

A través de su red Truth Social, el mandatario insistió en que el eventual entendimiento con Teherán no solo sería “apropiado”, sino también más efectivo que el alcanzado bajo la administración Obama, del cual Estados Unidos se retiró durante su primer mandato.

“Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama”, afirmó Trump, al criticar el pacto anterior por haber permitido, según él, el acceso iraní a grandes sumas de dinero y un camino hacia el desarrollo nuclear.

Trump añadió que el contenido del nuevo acuerdo aún no ha sido completamente revelado ni cerrado, y pidió a sus críticos no opinar sobre algo que, según él, desconocen.

Según versiones difundidas por medios estadounidenses, el posible pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones económicas, el desbloqueo de fondos iraníes y una tregua temporal de 60 días para continuar las negociaciones sobre el programa nuclear.

Críticas internas en el Partido Republicano

Las declaraciones del presidente se producen en medio de cuestionamientos dentro del propio Partido Republicano sobre el contenido del borrador que negocia Washington con Teherán.

Senadores como Ted Cruz y Roger Wicker han advertido que el acuerdo podría fortalecer al régimen iraní si no incluye restricciones más estrictas sobre su programa nuclear.

También el senador Lindsey Graham expresó inicialmente preocupación por los términos del preacuerdo, aunque posteriormente matizó su postura al vincularlo con posibles avances diplomáticos en la región.

El exsecretario de Estado Mike Pompeo también criticó el borrador, al considerar que reproduce esquemas similares al acuerdo nuclear de la era Obama y reclamó mayores restricciones financieras para Irán.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió de forma contundente el exsecretario. “Mike Pompeo no tiene ni idea de lo que está hablando”, escribió. “Debería callarse la boca y dejar el trabajo de verdad a los profesionales”.

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