Aaron Judge revivió a los Yankees con un jonrón walk-off ante los Rays

Aaron Judge disipó los fantasmas en el Bronx. Tras atravesar una de las peores rachas de su trayectoria profesional, el emblemático cañonero de los New York Yankees conectó un dramático jonrón de dos carreras en la parte baja del noveno episodio para sellar la victoria por 2-0 sobre los Tampa Bay Rays, en una jornada dominical marcada por el frío y la lluvia en el Yankee Stadium.

La victoria resulta balsámica para la organización neoyorquina, que arrastraba una seguidilla de tres derrotas consecutivas y sumaba 10 caídas en sus últimos 14 compromisos, cediendo terreno en la División Este de la Liga Americana.

El propio Judge cargaba sobre sus hombros con una sequía ofensiva de 1-24 en sus turnos al bate y arrastraba una racha de 11 partidos sin conectar cuadrangulares ni remolcar anotaciones, el periodo más largo de toda su carrera sin impulsar una carrera.

El duelo se mantuvo inmerso en un imponente juego de pitcheo. El abridor zurdo de los Yankees, Ryan Weathers, firmó una actuación magistral de siete entradas en blanco, reponiéndose de una salida complicada ante Toronto. Weathers salió ileso de una seria amenaza en el tercer capítulo al obligar a Junior Caminero a batear para doble matanza con corredores en las esquinas. En la otra acera, el diestro de los Rays, Drew Rasmussen, emuló la dosis con otros siete episodios sin permitir libertades, extendiendo su dominio sobre los bates neoyorquinos tras haberlos blanqueado previamente el pasado 12 de abril.

La tensión alcanzó su punto álgido en el octavo tramo a través del juego defensivo de los Yankees. El relevista Fernando Cruz permitió un doblete de Yandy Díaz y una línea peligrosa de Jonathan Aranda que obligó a Aaron Judge a lucirse con una espectacular atrapada deslizándose en los jardines. Acto seguido, tras un boleto intencional a Caminero, Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo; el corredor emergente Oliver Dunn se enfilaba hacia el plato para abrir el marcador, pero un certero y avispado disparo de Cody Bellinger hacia la antesala retiró a Caminero antes de que Dunn pisara la registradora, manteniendo el cero.

El desenlace de la historia se escribió en el noveno capítulo. Tras un ponche clave de Tim Hill en la parte alta, Trent Grisham negoció una base por bolas abriendo la tanda para los locales y fue sustituido en las almohadillas por el corredor emergente Max Schuemann. Fue entonces cuando Judge descifró un envío del relevista Kevin Kelly, mandando la pelota por encima de las bardas del jardín derecho para decretar el walk-off —su cuarto jonrón para terminar un partido desde 2022—. Con este triunfo, los Yankees recortan la distancia frente a los Rays en la división a 4.5 juegos y viajarán motivados a Kansas City para abrir una serie de tres compromisos a partir de este lunes.

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